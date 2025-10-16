Provjerili smo što jedu učenici osnovnih škola u Hrvatskoj

HRVATI REKLI SVOJE /
Pitali smo vas što najviše kupujete u pekarnicama: 'Doma pečem, po ministrovoj preporuci'
Više od 200 osnovnih škola u Hrvatskoj i dalje nema školsku kuhinju, pokazalo je istraživanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i UNICEF-a.
S druge strane, u onim školama koje imaju zdrave jelovnike, pojavljuju se pozitivni pomaci. Posljednjih godina u osnovnim školama povećala se konzumacija voća i povrća, ali ima i više hrane koja se baca.
Reporterka RTL-a Danas Lucija Ptičar razgovarala je s Denisom Žvorcom, ravnateljem Osnovne škole Petra Preradovića u Zagrebu i provjerila što jedu osnovnoškolci