Provjerili smo što jedu učenici osnovnih škola u Hrvatskoj

KAKVI SU JELOVNICI? /

Više od 200 osnovnih škola u Hrvatskoj i dalje nema školsku kuhinju, pokazalo je istraživanje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i UNICEF-a.

S druge strane, u onim školama koje imaju zdrave jelovnike, pojavljuju se pozitivni pomaci. Posljednjih godina u osnovnim školama povećala se konzumacija voća i povrća, ali ima i više hrane koja se baca.

Reporterka RTL-a Danas Lucija Ptičar razgovarala je s Denisom Žvorcom, ravnateljem Osnovne škole Petra Preradovića u Zagrebu i provjerila što jedu osnovnoškolci