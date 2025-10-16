Što bi u Rusiji bilo ugroženo ako Kijev sutra dobije odobrenje za moćno oružje?

UBOJITI PROJEKTILI /

Američki predsjednik Donald Trump sutra u Bijeloj kući prima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Na stolu je mogućnost prodaje moćnih raketa Ukrajini kojima bi mogli gađati ciljeve duboko u Rusiji. No, prije je Trump nazvao i ruskog predsjednika Vladimira Putina koji ignorira njegove pozive na mir.

"Sve što tražim od predsjednika Putina je da stane – da prestane ubijati Ukrajince i da prestane ubijati Ruse, jer ubija mnogo Rusa. To je rat koji je trebalo dobiti u roku od tjedan dana, a sada ulazi u četvrtu godinu. Zbog toga ta velika takozvana ratna mašinerija ne izgleda moćno. Ali postoji mržnja između dva predsjednika i to je velika prepreka", rekao je Trump koji bi u Bijeloj kući sutra treći put trebao primiti ukrajinskog predsjednika Zelenskog.

SAD je, tvrdi Trump, Ukrajini spreman prodati moćne američke rakete Tomahawk - ako Putin ne zaustavi rat. Uoči sutrašnjeg sastanka sa Zelenskim Trump se u četvrtak kasno poslijepodne čuo i s ruskim predsjednikom Putinom.

