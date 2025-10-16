Otrovni plin širio se splitskim bazenom, djeca završila na kisiku: Doznajemo njihovo stanje

Drama u četvrtak ujutro s trovanjem na splitskom bazenu na Poljudu. Incident su uzrokovale kemikalije zbog kojih je sportski centar evakuiran, a dvoje djece završilo u bolnici. Pomoć je pružena i odraslima.

Prazni bazeni na Poljudu nakon što se otrovni plin raširio ventilacijskim sustavom. Stotinjak djece i djelatnika odmah su se evakuirali, jer su osjetili probleme s disanjem i nadraženim sluznicama.

Trenutke drame opisao je spasilac na bazenu Lovre Topić. "Miris klora bio je izuzetno intenzivan u zraku, odmah me uhvatila glava. Djeca su kašljala, treneri i mi instantno smo reagirali. Sve smo uputili prema prvom izlazu, otvorili smo sve stijenke da se što prije počne zračiti. Sve je dobro prošlo, koliko može proći", govori Topić i dodaje da unatoč neugodnim simptomima nije bilo panike.

Djeca završila na kisiku

U splitsku bolnicu javilo se petero djece u dobi od osam do 13 godina i dvije osobe od 18. Samo dvoje djece je zadržano u bolnici zbog potrebe za kisikom. "Imali su poteškoće disanja. Zaprimljeni su, ordinirana je sva potrebna terapija, djeca koja su ovisna o kisiku dobili terapiju kisikom. U ovom trenutku su zadovoljavajućeg općeg stanja. Hospitalizirani su na odjelu pulmologije, ne zahtijevaju provođenje mjera intenzivnog liječenja. Uvjereni smo da će njihov klinički tijek biti povoljan", pojasnio je Joško Markić, predstojnik Klinike za dječje bolesti KBC-a Split.

Osim policije koja je stigla na očevid i obavijestila sanitarnu inspekciju, na bazene je stigao i ravnatelj Športskih objekata Gordon Cerjan. Utvrdili su, kaže, da je riječ o ljudskom faktoru, pogreškom kooperanta koji je dopremio tekućine na bazen.

"Radnik je neopreznošću izvršio cijevi kojima su punile tekućine i došlo je do miješanja klora i kiselina, što se nikad ne radi i ne smije se dogoditi. Došlo je do agresivne reakcije u strojarnici putem ventilacijskih cijevi to se raširilo po objektu", navodi Cerjan.

Bazeni otvoreni poslijepodne

Brzom reakcijom djelatnika na bazenima nije bilo težih posljedica. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta izrazio je žaljenje zbog incidenta: "Meni je samo drago da su djeca dobro. U ime svih koji su u tom procesu, a s obzirom na to da je riječ o javnoj ustanovi Grada Splita, ispričavam i za one koji su to počinili jer na takve stvari treba paziti i da se ne dogode i više ne ponove".

Nakon obavljenog policijskog očevida i zračenje prostorija, u poslijepodnevnim satima bazeni su opet otvoreni za posjetitelje.

POGLEDAJTE VIDEO: Trovanje na poljudskom bazenu - Pet ljudi završilo u bolnici