Doznajemo: Padaju nove nagodbe? Evo kako je 'kralj mesa' muljao s europskim novcima

Milijunska prijevara sa svinjama, jutros je završila nagodbama. Ali ni kralj mesnog carstva ni ostali optuženici to nisu htjeli priznati pred kamerama. Sve što su imali rekli su zato europskim tužiteljima.

"Sve što je bilo nepripadno stečeno je vraćeno. I još više od toga je uplaćeno na temelju izrečenih novčanih kazni plus naravno troškovi postupka", potvrdio je delegirani tužitelj EPPO-a Vjekoslav Tolnaj.

Miljenko Pivac dobio je kaznu od jedan i pol milijun eura, ali i 11 mjeseci zatvora koji će mu se zamijeniti radom za opće dobro. Na istu kaznu osuđeni su i bivši predsjednik Nadzornog odbora Igor Miljak, ali i bivši predsjednik Uprave Vajde Vilim Simon koji uz to moraju platiti i po 150 tisuća eura svaki.

Mesna industrija Vajda odmah nakon otkrivanja prijevare vratila je milijun i pol eura. Tijekom istrage uplatila je još 3,2 milijuna protupravno stečene imovinske koristi, a kažnjena je i s milijun i pol, što mora platiti po pravomoćnosti presude.

Malverzacije u poljoprivredi

Na malverzacije koje se događaju u poljoprivrednoj politici već godinama upozorava i Udruga krških pašnjaka.

"Priznanje krivnje za subvencijsku prijevaru od čelnih ljudi Vajde uopće nije iznenadila. To je bilo očekivano. Ljudi su to napravili sasvim mudro, žele primiriti EPPO da ne ide u daljnje istrage jer su oni veliki korisnici europskih sredstava", smatra predsjednik udruge Hrvatskih krških pašnjaka Ivan Tešija.

Pivca i ostale europski tužitelji osumnjičili su za subvencijsku prijevaru tešku gotovo pet milijuna eura u kojoj je umjesto boljih uvjeta za životinje, novac iz europskih fondova završio u lažnim prijavama i krivotvorenim dokumentima. Europski tužitelji prezadovoljni su ovakvim epilogom i kažu, svi su na dobitku.

"Pitanje sporazuma i donošenje presude na temelju sporazuma u ovakvom velikom predmetu gdje bi bilo realno za očekivati višegodišnje suđenje svakako je nešto što doprinosi ubrzanju efikasnosti kaznenog postupka ne opterećuje sud s utvrđivanjem činjenica koje nisu sporne među strankama", dodaje Tolnaj iz EPPO-a.

Sutra, kako doznajemo, mogle bi pasti još tri nagodbe, pa bi se još novca moglo sliti u državni proračun. S obzirom na tempo i količinu slučajeva, delegiranih europskih tužitelja u Hrvatskoj, očito, treba još.