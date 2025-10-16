Slučaj milijunske prevare na svinjama: Miljenko Pivac se nagodio s EPPO-om

Miljenko Pivac, jedan od devetero optuženih u milijunskoj prevari na svinjama, nagodio se s EPPO-om oko kazne.

Na Županijskom sudu u Zagrebu donesena je presuda protiv šestorice optuženih, a iz EPPO-a naglašavaju da je presuda rezultat nagodbe o priznanju krivnje, budući da su okrivljenici priznali krivnju za sve svoje optužbe.

"Sud je bivšeg predsjednika nadzornog odbora osudio na kaznu zatvora u trajanju od 11 mjeseci koja je zamijenjena radom za opće dobro na slobodi i plaćanje novčane kazne u iznosu od 1,5 milijuna eura. Bivši član nadzornog odbora i predjednik uprave osuđeni su na kazne zatvora u trajanju od po 11 mjeseci koje su zamijenjena radom za opće dobro na slobodi i plaćanjem novčanih kazni u iznosu od po 150.000 eura (svaki)", rekli su iz EPPO-a.

Troje optuženika presuđeno je na kazne zatvora u trajanju od osam mjeseci koje se neće izvršiti ako optuženici u roku od dvije godine ne počine novo kazneno djelo, dok se za ostalih troje optuženika postupak nastavlja.

Subvencijske prevare

Podsjetimo, Miljenko Pivac optužen je zbog subvencijskih prevara u Vajda d.d., koja djeluje u sklopu grupacije Pivac.

EPPO je u lipnju protiv njega i još osmorice podigao optužnicu zbog subvencijske prevare i krivotvorenja isprave u vezi s korištenjem sredstava EU namijenjenih poboljšanju dobrobiti životinja u svinjogojstvu.

Istragom je utvrđeno da su od ožujka a 2018. do lipnja 2023. bivši i tadašnji predsjednici Uprave Vajde, u suradnji s predsjednikom i članom Nadzornog odbora, podnijeli više zahtjeva za financiranje ukupne vrijednosti veće od 9 milijuna eura.

Krivotvorii su i prijave za gospodarstva kooperanta, iako nisu ispunjavali propisane obveze. Tako je od zatraženih 9 milijuna eura, tvrtki je isplaćeno više od 5,4 milijuna eura subvencija Unije, od čega je 4.7 milijuna eura pribavljeno prevarom.

Nakon što je Agencija za plaćanja u poljoprivredi otkrila nepravilnosti, uskratila je isplatu 3.6 milijuna eura potpore za 2022. godinu i zatražila povrat nezakonito primljenih sredstava, što je rezultiralo vraćanjem približno 1,5 milijuna eura.

Prije podizanja optužnice Vajda je vratila preostali iznos od 3.22 milijuna eura.

