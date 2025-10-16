Mališani u akciji 'Mama budu zdrava': Emotivna poruka djece u borbi protiv raka dojke

TOPI SRCE /

Djeca pulskih vrtića sudjelovala su u akciji „Mama, budi zdrava“. Cilj je potaknuti žene, osobito majke, u mjesecu borbe protiv raka dojke na brigu o zdravlju i pravodobno otkrivanje bolesti. U cijeloj Istri u projektu će sudjelovati nekoliko tisuća djece koja bi svojim roditeljima trebala prenijeti poruku o važnosti preventivnih pregleda

"Tu je više od 5200 djece, odnosno više od 5200 mama će dobiti personaliziranu poruku, letak, mama molim te kontroliraj dojke, idi kod doktora, odazovi se na preventivne programe", kazala je Elvis Berkarić, predsjednica udruge Vita nova