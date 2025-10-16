Planuo brod s opasnom tvari, ljudi nestali u Dunavu: Zapanjujući prizori iz Aljmaša

Na Dunavu je u četvrtak održana akcija spašavanja i gašenja požara na brodu s putnicima. Većina osoba uspješno je evakuirana, no neki su pali u rijeku i nestali.

U akciji su sudjelovali vatrogasci, policajci, HGSS-ovci i drugi pripadnici žurnih službi s 11 vozila i pet plovila. Na kraju je sve prošlo bez žrtava u ovoj uspješnoj pokaznoj vježbi civilne zaštite Osječko-baranjske županije – Aljmaš 2025.

Vježba je počela požarom na brodu na kojem se uz putnike i posadu nalazi i veća količina opasne tvari. Po poziv u pomoć na 112 stižu policija i vatrogasci. Vatrogasci žurno oblače opremu te svim potrebnim sredstvima gase požar i evakuiraju osobe s broda. "To je naš ponos, da možemo doći prvi na mjesto intervencije. Kada dođu vatrogasci, oni će odraditi i druge poslove, a to je evakuacija unesrećenih", priča Zoran Pakšec, glavni zapovjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije.

Spašavanje iz Dunava

Utvrđuje se i da je nekoliko osoba nestalo pa policijski ronioci ulaze u Dunav, a na rijeci su i pripadnici HGSS-a. Iz zraka se dronovima prati sve što se događa na terenu pa stiže i dojava pronalasku nestale osobe. Iz Dunava je brzo spašena i iz plovila HGSS-a prebačena interventnom timu crvenog križa. Na rijeci se postavlja hidroforna brana kako bi se zaustavilo širenje opasnih tvari s broda.

Pilot drona pronalazi i drugu nestalu osobu koja je lakše ozlijeđena i koju preuzimaju pripadnici Crvenog križa. "Imali smo timove na vodi, imali smo timove psihosocijalne podrške službe traženja i interventni tim s jedinicom za prvu pomoć koji su pomagali medicinskim službama u zbrinjavanju ozlijeđenih", ističe Goran Latković, ravnatelj Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije.

Tim HGSS-a s potražnim psom pronašao je i posljednju nestalu osobu koja je nosilima transportirana do vozila hitne medicinske pomoći. Time je i završila vježba u kojoj je sudjelovalo stotinjak pripadnika sustava civilne zaštite s 11 vozila i pet plovila. "Samo sustavom organiziranja simulacija i vježbi, možemo biti spremni za izazove koji su pred nama", kaže Goran Ivanović, načelnik Stožera CZ Osječko-baranjske županije.

Mještani oduševljeni

Viđenom vježbom zadovoljni su i mještani Aljmaša. "Čini mi se dosta da smo sigurni, na osnovu ovog svega što sam imala prilike vidjeti, lijepo organizirano sve i mislim da je jako dobro", kaže Mirela iz Aljmaša.

Unatoč zadovoljstvu uspješnom vježbom potrebno je i dalje jačanje sustava. "Svjesni smo naravno i potrebe da sustav treba i dalje jačati i putem opreme, ali i putem ljudstv", priznaje Nataša Tramišak, županica Osječko-baranjske županije.

Zbog toga će uvođenjem temeljnog vojnog osposobljavanja biti dobrodošli i svi oni koji se odluče za služenje u civilnoj zaštiti, a u Osječko-baranjskoj županiji će biti i obučni centar sa 150 mladih ljudi spremnih za djelovanje u svim izazovima.

