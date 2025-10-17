SKUPLJE NEGO IKAD /

Jesmo li jeli više ili su pekare opet digle cijene? A ovo se upravo događa u Švicarskoj...

Špek rolica. Prazni kroasan. Prstići. Puter štangica. Burek. Buhtla. Krumpiruša. Hrenkovka u lisnatom. Klipić sa sirom.

Rijetko prema čemu ljudi u Hrvatskoj imaju takvu strast kao prema pekari. I ne vidimo to samo po najvećim europskim škembama nego i po zaradi pekara: milijardu eura ostavili smo lani na kruh i peciva.

I to je 9% više nego godinu prije. Jesmo li još više jeli ili su oni još više poskupilli? Ivan Skorin...

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
17.10.2025.
8:45
Ivan Skorin
PekarePekaraPekarnica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx