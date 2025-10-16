Riječane čeka brutalan raspored: Tri utakmice u sedam dana u tri natjecanja

TJEDAN ISTINE /

Nakon reprezentativne stanke, sutra se vraća SuperSport HNL. 10. kolo otvaraju Vukovar i Lokomotiva, a u subotu igraju Dinamo i Osijek na Maksimiru, kao i Rijeka koja gostuju kod Slaven Belupa, dok je nedjelja rezervirana za susret Istre i Hajduka te Gorice i Varaždina. Pred aktualnim prvacima je niz izazova. Riječani imaju sedam utakmica u tri tjedna. Tri natjecanja - jedan cilj.

