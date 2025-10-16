Hrvatsku nakon SP-a čeka Liga nacija: Moguća je skupina sa Srbijom

Iza hrvatske nogometne reprezentacije je uspješan listopad u kojem je upisan remi u Češkoj i pobjeda nad Gibraltarom što znači da ćemo Hrvatsku gledati na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine.

Hrvatsku nakon Svjetskog prvenstva čeka i novo izdanje Lige nacija, a svoju će skupinu Vatreni saznati početkom 2026. UEFA je objavila jakosne skupine za ždrijeb. Znamo da će Hrvatska opet biti u najjačoj A ligi i borit će se za trofej. Izabranici Zlatka Dalića bit će u drugoj jakosnoj skupini.

To znači da Hrvatska neće moći biti u grupi s Italijom, Nizozemskom i Danskom koje su također u drugom potu. Iz najjačeg pota Hrvatskoj prijete Portugal, Španjolska, Francuska i Njemačka. U trećem potu kao potencijalni hrvatski protivnik je Srbija, ali i Belgija, Engleska i Norveška.

📊 Pots for the next edition of 🏁 UEFA Nations League are already known.



🗓️ Draw: early 2026



🏁 UNL placement will determine pots for EURO 2028 qualifiers:



Pot 1⃣: League A teams finishing 1st-3rd in each group

Pot 2⃣: League A teams finishing 4th, League B teams finishing… pic.twitter.com/EYhv58xRHF — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 16, 2025

U četvrtom su potu Vels, Češka, Grčka i Turska. Podsjetimo, prve dvije ekipe iz svake skupine prolaze u razigravanje za trofej Lige nacija, trećeplasirane ekipe igraju za ostanak s drugoplasiranim momčadima iz Lige B, a posljednje ekipe u svakoj skupini ispadaju u Ligu B.

