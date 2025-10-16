POGLED U BUDUĆNOST /

Hrvatsku nakon SP-a čeka Liga nacija: Moguća je skupina sa Srbijom

Hrvatsku nakon SP-a čeka Liga nacija: Moguća je skupina sa Srbijom
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/pixsell

UEFA je objavila jakosne skupine za ždrijeb

16.10.2025.
18:36
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iza hrvatske nogometne reprezentacije je uspješan listopad u kojem je upisan remi u Češkoj i pobjeda nad Gibraltarom što znači da ćemo Hrvatsku gledati na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine.

Hrvatsku nakon Svjetskog prvenstva čeka i novo izdanje Lige nacija, a svoju će skupinu Vatreni saznati početkom 2026. UEFA je objavila jakosne skupine za ždrijeb. Znamo da će Hrvatska opet biti u najjačoj A ligi i borit će se za trofej. Izabranici Zlatka Dalića bit će u drugoj jakosnoj skupini. 

Sve o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

To znači da Hrvatska neće moći biti u grupi s Italijom, Nizozemskom i Danskom koje su također u drugom potu. Iz najjačeg pota Hrvatskoj prijete Portugal, Španjolska, Francuska i Njemačka. U trećem potu kao potencijalni hrvatski protivnik je Srbija, ali i Belgija, Engleska i Norveška.

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice nakon Finske: 'Bile smo nervozne, kad je trema popustila i mi smo se raspustile'

 

U četvrtom su potu Vels, Češka, Grčka i Turska. Podsjetimo, prve dvije ekipe iz svake skupine prolaze u razigravanje za trofej Lige nacija, trećeplasirane ekipe igraju za ostanak s drugoplasiranim momčadima iz Lige B, a posljednje ekipe u svakoj skupini ispadaju u Ligu B.

POGLEDAJTE VIDEO: Rezultat ne ocrtava pravo stanje na terenu: Hrvatska je imala dosta problema protiv Finske

Liga NacijaHrvatska Nogometna ReprezentacijaUefa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POGLED U BUDUĆNOST /
Hrvatsku nakon SP-a čeka Liga nacija: Moguća je skupina sa Srbijom