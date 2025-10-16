Kakva sudbina čeka Luku Modrića? Španjolci otkrivaju njegov plan nakon Milana!

Luka Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije i jedan od najvećih nogometaša u povijesti, nastavlja oduševljavati navijače diljem Europe i u svojoj 40. godini. Iako i dalje igra na visokoj razini u dresu Milana, gdje ima ugovor do kraja aktualne sezone, sve je više govora o tome što će biti njegov sljedeći korak nakon što zaključi impresivnu karijeru.

Prema pisanju španjolskog portala Defensa Central, Modrić razmišlja o napuštanju Milana nakon nadolazećeg Svjetskog prvenstva, iako ne isključuje mogućnost da ostane još jednu sezonu, s obzirom na to koliko se dobro uklopio u momčad i koliko uživa u nogometu na talijanskim travnjacima.

Ipak, plan koji mu je navodno najbliži srcu uključuje povratak u Real Madrid, ali u potpuno drugačijoj ulozi. Florentino Pérez, predsjednik Reala, već je Luki ponudio mogućnost povratka u klub — bilo kao ambasador ili trener mlađih kategorija.

Modrić, prema istom izvoru, planira uzeti jednu 'slobodnu' godinu nakon što se oprosti od profesionalnog nogometa. U tom razdoblju želi se posvetiti obitelji, odmoriti od napornog ritma i potom započeti trenersku edukaciju koja bi mu otvorila vrata povratka u Madridsku akademiju.

'Rad s mladima oduvijek ga privlači, a ideja da svoje iskustvo prenese novim generacijama čini ga iznimno motiviranim,' navodi Defensa Central.

Još uvijek na vrhunskoj razini

Unatoč godinama, Modrić i dalje pruža partije dostojne igrača svjetske klase. U Milanu je brzo postao vođa svlačionice, a njegovo iskustvo i mirnoća donijeli su novu dimenziju igri Rossonera. Klub i trener iznimno su zadovoljni njegovim doprinosom, a navijači ga doživljavaju s istim poštovanjem kao i u Madridu.

Za sada, međutim, Luka ne razmišlja o kraju — fokus mu je i dalje na nadolazećem Svjetskom prvenstvu, gdje želi s Hrvatskom otići što dalje i oprostiti se od reprezentativnog dresa na najbolji mogući način.

