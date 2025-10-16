Milan osigurao milijune: Pogledajte video s Modrićem i zvijezdama kluba

Milan i Emirates Airlines produžili su suradnju na još pet godina, a klub će u tom periodu dobiti 100 milijuna eura, što značajno jača financijsku stabilnost Rossonera. Vijest je službeno objavljena na društvenim mrežama kluba, uz promotivni video u kojem se pojavljuje i hrvatski kapetan Luka Modrić.

"Emirates je godinama ključni partner našeg kluba. Ovo partnerstvo jača oba brenda, povezuje navijače i kulture te promiče inovacije i izvrsnost", poručili su iz Milana.

U videu se, uz Modrića, pojavljuju i Christian Pulišić, Adrien Rabiot te Rafael Leao, a scena prikazuje nogometaše kako prate avion Emiratesa, simbolizirajući dugogodišnje prijateljstvo. Suradnja između Milana i Emiratesa traje još od 2007. godine, a od kraja prošlog desetljeća logo aviokompanije krasi prednju stranu dresa Rossonera. Klub je prošle godine otvorio i raskošni dućan Casa Milan Dubai, koji dodatno doprinosi prihodima kluba.

