Modrić 'spržio' Camavingu komentarom koji je nasmijao sve

Luka Modrić, koji nakon prelaska u Milan i dalje briljira i u klubu i u reprezentaciji, nije izgubio kontakt sa starim prijateljima iz Real Madrida, ni smisao za humor.

Ovoga puta na meti njegove šale našao se Eduardo Camavinga. Francuz je objavio fotografiju iz reprezentativnog kampa, a njegov modni izbor, preširoke hlače, brzo je privukao pažnju.

Modrić je odmah reagirao komentarom koji je nasmijao tisuće pratitelja:

"Jesu to hlače Shaquillea O'Neala?"

Duhovita poruka pokazala je da kapetan Hrvatske, iako u novom klubu, i dalje njeguje blizak odnos s bivšim suigračima te ostaje omiljena figura u svijetu nogometa.

