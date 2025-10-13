Dalić o Modriću, ritualima prije utakmica i pravilima u repki: 'Mora se znati tko je gazda'

Pravo čudo bi se trebalo dogoditi da Hrvatska ne ode na Svjetsko prvenstvo koje će se iduće godine igrati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Na korak smo do svjetskog, a dobar dio posla odrađen je sinoć u Varaždinu. S 3:0 Hrvatska je pobijedila Gibraltar.

Reprezentaciju vodi dulje nego itko prije njega. Postigao je uspjehe kakve nije nitko prije njega. A ako ode na Svjetsko prvenstvo, treće po redu, postat će jedan od samo 25 trenera u povijesti koji su to uspjeli.

U studiju RTL Direkta gostovao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

Treći put ćete ići na Svjetsko prvenstvo. Teoretska šansa da ne idete, ali govorimo da idete. Imamo srebro, imamo broncu, samo vam još zlato nedostaje.

Da, samo fali zlato. Ali Hrvatska je ostvarila plasman na Svjetsko prvenstvo, treći put u mom mandatu što je zaista sjajno. Ovaj put bez stresa i bez nekih većih problema. Dvije utakmice prije kraja kvalifikacija Hrvatska je na Svjetskom prvenstvu i sad možemo opušteno ići dalje, ali u svakom slučaju odgovorno i ozbiljno da završimo. Presretni smo i preponosan sam da smo to odradili. Bili smo zaista pravi tim. Moramo svi skupa biti ponosni.

Vidjeli smo kako su vam lijepo čestitali igrači. Stotu utakmicu ste imali sada protiv Češke. Vidjeli smo i kakve ste dobili nevjerojatne čestitke od raznih izbornika. Kakav je osjećaj bio nakon svega toga?

Ja nisam baš polagao puno na to što je ta utakmica stota. Fokus je bio Češka i Gibraltar da to prođemo. Ali kad sam vidio čestitke, prvo od mojih dečki koji su bili sa mnom u Rusiji od mojih početaka, zatim i od tvojih kolega novinara. Stigla je jako lijepa snimka gdje su se svi javili i čestitali. I na kraju izbornici velikih svjetskih reprezentacija, kako su govorili o nama, o Hrvatskoj, o mom poslu. Čovjek mora biti presretan jer vidiš koliko te cijene i poštuju ono što smo mi napravili. I da netko opstane sto utakmica na klupi jedne reprezentacije, to je zaista veliki doseg i ja mogu zahvaliti samo dragom Bogu da mi je dao pamet i mudrosti da sve skupa to izvedem i na kraju odradim kako treba odraditi.

Ima li nešto što ste prije svake od tih sto utakmica napravili? Recimo, gledali smo kad je Ivanišević igrao Wimbledon. On je gledao svaki dan Teletubbiese i nosio iste čarape.

Imam svoj ritual prije svake utakmice, taj dan ne pričam na telefon, gotovo ni s nikim. Ne javljam se nikome. Ne ručam, ne jedem. Potpuni fokus je na utakmici. Imam svoje molitve koje molim i jednostavno se pripremam za utakmicu na takav način uz maksimalan fokus i maksimalnu pripremu. Taj moj dan dan utakmice je uvijek isti.

Nevjerojatni su uspjesi iza vas, četiri medalje u osam godina. Vi ste uvijek dosta skromni. Govorite o poniznosti i o zajedništvu. Ima sigurno nešto, neka tajna malo dalje od te poniznosti i zajedništva. Kako ste uspjeli izvući maksimum iz tih igrača. Uspijevate to i dalje?

U prvom redu to je naša kvaliteta, naših igrača koji igraju po Europi. To je zaista prvo njihov uspjeh. Njihova kvaliteta, onda je dobro vođena dobra taktika, dobra priprema, dobar izbor igrača i na kraju ja stalno to govorim, ova reprezentacija je velika obitelj koja ima svoja pravila ponašanja i svi se toga drže i to je ono što nas čini ovako uspješnima. Imamo sjajnu atmosferu. Jednostavno, kad dođem u reprezentaciju, tu su toliko svi oduševljeni i sretni i mi tih sedam dana provedemo zajedno fokusirani na svoj posao, tako da bez tih pravila ponašanja, bez tih odredbi koja nisu pisana, ne bi se to ostvarilo.

Sad morate reći koja su to pravila ponašanja? Recimo, svi smo pratili slučaj Luke Sučića koji nije pozvan jer je otišao na vjenčanje. Erlić je propustio bratovo vjenčanje. Koje je onda pravilo?

Ja poštujem to i rekao sam i prije da ne mogu zamjeriti nikome ništa niti ga mogu kazniti. Nisam u reprezentaciji da bih kažnjavao. Ja sam tamo da provedem red, da napravim homogenost, čvrstinu i grupu koja zna zašto igra za Hrvatsku. Iznad svega je Hrvatska.

Koja su to pravila, niste rekli ni jedno?

Ponavljam, zna se točno u ovoj našoj obitelji tko je gazda kuće, tko odlučuje, tko odgovara i koga se pita. I to su ta ponašanja, jer krivo se tumači. Joj, ovaj dečko sad ruši obitelj jer ide na svadu. Ok, ali nije obitelj kad netko radi šta hoće, ide kud hoće dolazi kad hoće, odlazi kad hoće. Ne, obitelj je kad ima red i u ovoj reprezentaciji postoji red ponašanja, odnosa, tajminga i onoga na terenu. I mi to zaista radimo, velika smo klapa i tim. Svi to poštujemo, a oni koji ne poštuju su nažalost otpali iz reprezentacije. Ostala je grupa koja je vjerna meni i reprezentaciji i ja njima.

Sami ste nekidan rekli da smo prespori. Fali nam napadača. Je li to nešto što vas sad muči u ovoj fazi?

Pa mi hoćemo puno. Imamo velike ambicije i mi smo osvojili dvije medalje na dva svjetska prvenstva, što je fantastično, što nitko nije napravio, neće napraviti i mi moramo biti konkurentni. A da bi bili konkurentni moramo se pojačati. Ja sam toga svjestan. Ja ne bježim od toga. Ja ne zatvaram oči pred nekim stvarima koje su očigledne da mojoj reprezentaciji fale brzina i tranzicija. Nedostaje nam kvalitetnija završnica i na tome moramo raditi jer ako hoćemo nešto napraviti na Svjetskom prvenstvu, moramo se tu jačati. I sad je to na nama da nađemo igrače koji će nam još dati kvalitetu i pojačati našu snagu.

Što imamo od one osnovne Hrvatske koju ste imali? Ostali su Modrić, Perišić, Kramarić. Je li ova generacija dovoljno jaka za Svjetsko prvenstvo koje je pred njima?

Pa, ostalo je pet igrača iz te generacije od 2018. godine. Mi smo u Kataru imali osamnaest novih igrača i dolaze novi igrači. Bitno je da imaju uz sebe ove stare koji će ih još više potaknuti, naučiti i koji će ih usmjeriti. Imamo kvalitetu, ali treba biti realan i druge su ekipe jako kvalitetne. Hrvatska je moćna, ali nama treba još da mi napravimo iskorak i da ostvarimo svoj cilj. Tako da trudit ćemo se. Ambicija je velika, ali moramo biti realni u svemu tome.

Imamo li golmana? Dominik Livaković baš ne igra u svome klubu? Je li onda Kotarski taj odabir ili?

Oba su jako kvalitetna. Livaković brani dugi duži niz godina u reprezentaciji. Reprezentacija nije klub da se gleda sad trenutačno kakvo je stanje. Dominik ništa nije u reprezentaciji pokvario, nije kiksao. Mi mu dajemo maksimalnu podršku. Naravno da nije zgodno kad ne brani u svome klubu. Ali kažem, reprezentacija je posebna, to je nešto drugo, tako da on još uvijek ima naše povjerenje i imat će ga i dalje. Kotarski brani sjajno. U Kopenhagenu, Liga prvaka je to. I to je ono što ono što smo govorili. Obitelj, pravila, zakoni. Zna se tko ima mali privilegij, onaj tko je odradio, koji i dalje je na visokom nivou, a možda ne igra ili ne brani u klubu... Pred nama je to važna odluka. Ali ja se nadam da će Dominik braniti u svom klubu.

Ima li mjesta za Brunu Petkovića?

Da. Vrata nikome nisu zatvorena i sve ovisi o njima samima. Samo igrači svojom kvalitetom i igrom, svojim ponašanjem dolaze u reprezentaciju. Na njima je sve.

Brine li vas kod Svjetskog prvenstva u Americi aspekt sigurnosti. Amerika nije najsigurnije mjesto, Meksiko isto tako.

Ja o tome nisam razmišljao. To je na ljudima koji to organiziraju. Ja mislim da će biti jako dobro organizirano i da će biti sjajni uvjeti. Nadamo se da neće biti problema i veselimo se.

Neobična su vremena kad se igraju utakmica, 18, 21, ponoć i tri ujutro po hrvatskom vremenu. Bit će bolovanja, nezgodni su termini?

Bit će malo problema. Mi ćemo se morati to priviknuti, ali kako svima tako i nama.

Niti jedan od zapravo tri domaćina nije posebno jak protivnik. To je neobična situacija da želiš igrati s domaćinom?

Oni su dobili direktan plasman na Svjetsko prvenstvo i to je možda mali hendikep da nisu imali te jake utakmice kao nekakvu pripremu, ali tko god dođe, mislim da ima svoju kvalitetu. Kad si na Svjetskom prvenstvu, onda si kvalitetan i nema laganih protivnika.

Jedno teško pitanje, je li točna pretpostavka koju neki kolege iznose da ćete vi ostati izbornik dokle god Luka Modrić bude igrao u reprezentaciji?

Pa ne znam. Luka odlučuje sam o sebi, ja odlučujem sam o sebi. Točno je i činjenica je da se karijera moja i njegova nekako ispreplela. U reprezentaciji smo zajedno osam godina i imamo sjajan odnos. On je moj kapetan i zaista veliko poštovanje imam prema Luki kao i prema ostalim igračima. On će sam odlučiti koliko i što dalje. Već par godina se govori o tome da on ne treba i da će prestati. A Luka je sve bolji i bolji u Italiji.

Nevjerojatno kako igra?

Digao je Milan na jednu visoku razinu. Zaista su dobri, ali to je Luka Modrić. To je jedan čovjek koji će se teško ponoviti u nogometu. S takvim emocijama i s takvom ambicijom igra i za Hrvatsku i svoj klub, tako da mislim da će on sam o tome odlučiti. A da li ćemo mi skupa napustiti? Ne znam, vidjet ćemo nakon Amerike, što će i kako biti. Moj je cilj Svjetsko prvenstvo u Americi. To će biti deveta godina kako sam izbornik reprezentacije, sto i nešto utakmica, nešto što nisam mogao ni sanjati ni zamisliti. Ali još uvijek sam pun motiva, pun energije da vodim Hrvatsku i ponosan. Rekao sam da ovo nema cijenu što ja radim, to je moj posao. Zahvalio bih se svima koji su bili dio mojih sto utakmica. Mali dio svih mojih osam godina. Hvala svima. Zaista, bilo je predivno.

Halid Bešlić je umro i uslijedile su nevjerojatne reakcije od Sarajeva do Zagreba, od Splita do Australije doslovno. Kakav ste vi imali dojam?

Pratio sam i bili smo par puta zajedno. Bio sam na njegova dva koncerta, bio je glazbenik koji je ujedinio cijelu regiju sa svojim pjesmama, humanošću, djelima. Vidite koliko vas poštuju i cijene. Veliki čovjek je otišao, nešto slično kad smo izgubili Olivera Dragojevića.

Danas je Međunarodni dan neuspjeha. Imate li vi možda neku priču o neuspjehu koju ste teško doživjeli?

Život je satkan od neuspjeha i uspjeha. Ja ne bih imao uspjeha da nisam imao neuspjehe. Da bi neki čovjek uspio mora proći tu goru fazu. Ne može biti sve samo pobjeda svaki dan, nego mora biti i poraza i neuspjeha. Bilo ih je u mom životu jako puno, i loših mojih odluka i loših utakmica, tu je poraz u finalu Lige prvaka Azije. U finalu Svjetskog prvenstva, u finalu Lige nacija. Tri finala sam izgubio. Veliki udarac je to za čovjeka. Ali do toga treba doći i došao si do toga jer nisi uspio. Tako da, bitno je samo da te neuspjeh ojača i ja mislim da je jako važno da mi to shvatimo. Poraz nas digne jače, jer kad nisi uspio i kad ne savladaš prepreku, ljudi se veselie. Ali nemoj im to dopustiti.Ustani i idi dalje, bori se i onda je to dobro, tako da te neuspjeh čini uspješnim.