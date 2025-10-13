Otočno čudo iz Afrike ide na Svjetsko prvenstvo, a Varaždin bi mogao imati svog igrača tamo!

Nogometna reprezentacija Zelenortskih Otoka po prvi puta je u svojoj povijesti izborila plasman na Svjetsko prvenstvo, a uspjela je to nadjačavši u kvalifikacijskoj skupini najvećeg konkurenta Kamerun.

U posljednjem, desetkom kolu skupine D Zelenortski otoci su na domaćem terenu s 3-0 pobijedili Esvatini čime su potvrdili prvo mjesto. Prije zadnjeg kola drugoplasirani Kamerun se nadao domaćem slavlju protiv Angole, ali i kiksu Zelenortskih Otoka. Ništa od toga se nije dogodilo jer je Kamerun odigrao tek 0-0. Tako če Varaždin također dobiti svog predstavnika na Svjetskom prvenstvu jer Iuri Tavares inače član Varaždina, nastavi li sa dobrim igrama potencijalno bi mogao dobiit poziv na ljetno prvenstvo.

Zelenortski Otoci su postali time šesta afrička država koja je izborila nastup na Svjetskom prvenstvu. Ranije su taj cilj ostvarili Egipat, Maroko, Alžir, Tunis i Gana. Ujedno su Zelenortski Otoci postali druga najmanja zemlja u povijesti koja će igrati na SP-u. Najmanja dosadašnja je Island.

U drugom poluvremenu su Zelenortski Otoci slomili Esvatini i proslavili veliku pobjedu. Sve golove su dali u drugih 45 minuta. Prvi pogodak je dao Rocha Livramento u 48. minuti, a već je u 54. bilo 2-0 nakon gola Semeda. Sve je zaključeno pogotkom Stopire u 91. minuti.

