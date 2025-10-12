Donosimo najzanimljivije priče ovog kvalifikacijskog ciklusa: Tko sve piše povijest SP-a 2026.?

Kvalifikacije za Svjetsko prvesntvo 2026. diljem svijeta nude nevjerojatne priče – od afričkih iznenađenja do karipskih senzacija donosimo najzanimljivije priče ovog kvalifikacijskog ciklusa. Dok nogometni velikani pokušavaju potvrditi svoj status, male reprezentacije stvaraju povijest i pomiču granice mogućeg.

Afrika: Favoriti na rubu, autsajderi pred povijesnim trenucima

U afričkom dijelu kvalifikacija odvija se prava drama. Obala Bjelokosti, aktualni prvak Afrike, mogla bi propustiti izravan plasman na Svjetsko prvenstvo – bez da je primila ijedan gol! Scenarij je jednostavan, ali za njih bolan: ako u posljednjem kolu odigraju 0:0 s Kenijom, a Gabon pobijedi istog suparnika, Gabon bi prošao dalje na njihov račun.

Još jedna bajka piše se na Zelenortskim otocima (Cape Verde). Ova otočna država s populacijom od svega 525 tisuća stanovnika može u ponedjeljak osigurati svoj prvi plasman na Svjetsko prvenstvo uz pobjedu protiv Esvatinija.

Ulaznice za taj povijesni dvoboj postale su pravo blago: na stadionu Estadio da Varzea (kapaciteta 8000 mjesta) nema online prodaje, već se karte mogu kupiti samo na pet fizičkih lokacija – na stadionu, tri benzinske postaje i u jednoj lokalnoj pekarnici.

Ni tu ne staje afrička ludnica. Zahvaljujući oduzimanju bodova Južnoj Africi zbog nastupa neovlaštenog igrača, Benin je izbio na vrh skupine i nadomak je povijesnog plasmana. S jednom rundom preostalom, Benin ima dva boda više od Južnoafričke Republike, ali u posljednjem kolu mora protiv Nigerije, koja bi ih eventualnom pobjedom mogla preskočiti.

A dok jedni sanjaju, drugi proživljavaju kaos. Ekvatorijalna Gvineja nije se pojavila na kvalifikacijskom susretu protiv Malavija zbog “nepredviđenih putnih komplikacija”. To je već drugi incident za tu reprezentaciju, nakon što su im ranije oduzeti bodovi jer su koristili nepravilno registriranog Emila Nsuea.

Karibi i Srednja Amerika: Povratnici i povijesne prilike

Na karipskim otocima također se pišu velike priče. Curaçao, mala otočna država s tek 155.900 stanovnika, preuzela je vrh svoje kvalifikacijske skupine nakon pobjede nad Jamajkom. Ako zadrže prvo mjesto, Curaçao bi postao najmanja zemlja u povijesti koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo.Njih vodi famozni nizozemski izbornik Dick Advocaat koji bi time ostvario svoj drugi Mundijal u Sjevernoj Americi, nakon što je 1994. vodio Nizozemsku. Zanimljivo, posljednji put kada je Kraljevina Nizozemska imala 'dva' predstavnika na Svjetskom prvenstvu bilo je davne 1938. godine.

Još jedna bajka dolazi s Haitija. Reprezentacija koja nije nastupila na Svjetskom prvenstvu od 1974. sada je vodeća u svojoj skupini. Nedavno su pobijedili Nikaragvu, iako je utakmica bila prekinuta više od sat vremena zbog nestanka struje. No, Haiti bi mogao imati neočekivan problem – čak i ako izbori plasman. Njihovi navijači sa sjedištem na otoku ne bi mogli putovati u Sjedinjene Američke Države, jer se zemlja još uvijek nalazi na tzv. “Trumpovoj zabrani putovanja”.

