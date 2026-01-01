Lude brojke i neslavni rekordi: Afrički kup nacija nudi golijade, a najbolji dio tek kreće
Osmina finala kreće u subotu, a Sudan igra prvu utakmicu od 17 sati po našem vremenu protiv Senegala
Afrički kup nacija završio je fazu po skupinama gdje je ponovno pružio jako dobre utakmice.
Do sada je u 36 utakmica postignuto 87 golova, što je najveći prosjek (2.42 po utakmici) na jednom izdanju AFCON-a od 2010. godine (2.45 po utakmici 71/29).
No, vidjeli smo i pomalo neslavne rekorde kao u situaciji reprezentacije Sudana. Sudan je naime postao prva momčad u povijesti natjecanja koja se kvalificirala u osminu finala AFCON-a bez ijednog postignutog gola. Njihov jedini gol došao je iz - autogola.
U drugom kolu svladao je Ekvatorsku Gvineju 1:0 autogolom Coca u 74. minuti i to mu je na kraju bilo dovoljno za prolaz u nokaut fazu. U prvom kolu izgubio je 3:0 od Alžira, a u trećem 2:0 od Burkine Faso.
Osmina finala kreće u subotu, a upravo Sudan igra prvu utakmicu natjecanja od 17 sati po našem vremenu protiv Senegala.
POGLEDAJTE VIDEO: Do početka Zimskih olimpijskih igara još samo 36 dana: Plamen kruži Italijom