ŽARI I PALI /

Lude brojke i neslavni rekordi: Afrički kup nacija nudi golijade, a najbolji dio tek kreće

Lude brojke i neslavni rekordi: Afrički kup nacija nudi golijade, a najbolji dio tek kreće
Foto: Loulidiphoto/imago Sportfotodienst/profimedia

Osmina finala kreće u subotu, a Sudan igra prvu utakmicu od 17 sati po našem vremenu protiv Senegala

1.1.2026.
21:41
Sportski.net
Loulidiphoto/imago Sportfotodienst/profimedia
Afrički kup nacija završio je fazu po skupinama gdje je ponovno pružio jako dobre utakmice. 

Do sada je u 36 utakmica postignuto 87 golova, što je najveći prosjek (2.42 po utakmici) na jednom izdanju AFCON-a od 2010. godine (2.45 po utakmici 71/29). 

No, vidjeli smo i pomalo neslavne rekorde kao u situaciji reprezentacije Sudana. Sudan je naime postao prva momčad u povijesti natjecanja koja se kvalificirala u osminu finala AFCON-a bez ijednog postignutog gola. Njihov jedini gol došao je iz - autogola. 

U drugom kolu svladao je Ekvatorsku Gvineju 1:0 autogolom Coca u 74. minuti i to mu je na kraju bilo dovoljno za prolaz u nokaut fazu. U prvom kolu izgubio je 3:0 od Alžira, a u trećem 2:0 od Burkine Faso. 

Osmina finala kreće u subotu, a upravo Sudan igra prvu utakmicu natjecanja od 17 sati po našem vremenu protiv Senegala. 

POGLEDAJTE VIDEO: Do početka Zimskih olimpijskih igara još samo 36 dana: Plamen kruži Italijom

Africki Kup Nacija
