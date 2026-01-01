Lude brojke i neslavni rekordi: Afrički kup nacija nudi golijade, a najbolji dio tek kreće

Afrički kup nacija završio je fazu po skupinama gdje je ponovno pružio jako dobre utakmice.

Do sada je u 36 utakmica postignuto 87 golova, što je najveći prosjek (2.42 po utakmici) na jednom izdanju AFCON-a od 2010. godine (2.45 po utakmici 71/29).

2.42 – There’s been 87 goals in the 36 matches at #TotalEnergiesAFCON2025 so far, the highest average (2.42 per game) at a single AFCON edition since 2010 (2.45 per game 71/29). Action. pic.twitter.com/Jnp5Hh2mZQ — OptaJoe (@OptaJoe) January 1, 2026

No, vidjeli smo i pomalo neslavne rekorde kao u situaciji reprezentacije Sudana. Sudan je naime postao prva momčad u povijesti natjecanja koja se kvalificirala u osminu finala AFCON-a bez ijednog postignutog gola. Njihov jedini gol došao je iz - autogola.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U drugom kolu svladao je Ekvatorsku Gvineju 1:0 autogolom Coca u 74. minuti i to mu je na kraju bilo dovoljno za prolaz u nokaut fazu. U prvom kolu izgubio je 3:0 od Alžira, a u trećem 2:0 od Burkine Faso.

🚨 𝗥𝗘𝗖𝗢𝗥𝗗: Sudan have become the 𝗙𝗜𝗥𝗦𝗧 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗜𝗡 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 to qualify for the AFCON Round of 16 without scoring a single goal. 🤯❌🇸🇩



Their only goal came from an… own goal. 😭 pic.twitter.com/gu233QWegg — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) January 1, 2026

Osmina finala kreće u subotu, a upravo Sudan igra prvu utakmicu natjecanja od 17 sati po našem vremenu protiv Senegala.

POGLEDAJTE VIDEO: Do početka Zimskih olimpijskih igara još samo 36 dana: Plamen kruži Italijom