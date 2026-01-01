Razvela se Samanta iz 'Života na vagi': 'Imam novog partnera, u tom braku nisam bila sretna'

Bivša kandidatkinja osme sezone popularnog showa ‘Život na vagi’, Samanta, prolazi kroz veliku životnu prekretnicu. Kako je ekskluzivno otkrila za RTL.hr, ona i suprug s kojim ima kćer trenutačno su u procesu sporazumnog razvoda, čime završava 14 godina njihove zajedničke priče.

„U procesu smo razvoda, sporazumno je. Bili smo zajedno 14 godina, od toga pet u braku. On je meni bio prvi dečko, ja njemu prva djevojka. Više se jednostavno ne slažemo“, iskreno je priznala Samanta.

Dodaje kako razvod nije došao preko noći, već se „tihi razlaz“ odvijao već neko vrijeme, sve dok nije odlučila prelomiti i staviti sebe i svoje dijete na prvo mjesto.

'U tom braku nisam bila sretna'

Otvoreno je progovorila i o emocijama koje su pratile ovu tešku odluku.

„U tom braku nisam bila sretna. Teško mi je sve to palo, baš jako teško. To treba prebroditi“, rekla je Samanta, istaknuvši kako joj je veliku podršku pružila psihologica iz ‘Života na vagi’, Anamarija Lušić, kod koje redovito ide na terapije.

Naglašava kako joj je u cijelom procesu najvažnija dobrobit kćeri. „Ona je predškolac i svjesna je svega. Jako je važno razgovarati s njom. Težak je i pritisak okoline i osuđivanje, ali mi zaista više nismo funkcionirali“, objasnila je.

Unatoč svemu, bivši supružnici ostali su u korektnim odnosima. „Slažemo se oko svega, dogovaramo se, nema drame. To mi je najdraže“, poručila je.

Nova ljubav i novi početak

I dok jedno poglavlje završava, drugo se polako otvara. Samanta je otkrila kako je ponovno pronašla sreću u ljubavi.

„Imam novog partnera. Zajedno smo deset mjeseci i sada započinjemo zajednički život. Prihvatio je moje dijete kao svoje, a bivši muž i sadašnji partner se dobro slažu“, rekla je, dodavši kako su zajedno uzeli stan i s optimizmom gledaju u budućnost. „Nova godina, novi početak. Sve se nekako posložilo.“

Snagu pronašla u ‘Životu na vagi’

Veliku zaslugu za hrabrost i promjene koje je napravila pripisuje upravo sudjelovanju u showu. „‘Život na vagi’ me psihički jako ojačao. Trenutačno imam 90 kilograma i držim se prehrane. To je postao moj novi način života“, istaknula je.

Zdrave navike, kaže, prihvatilo je i njezino dijete, a danas se osjeća snažnije nego ikad. „Tamo sam ušla tužna, nesretna i izgubljena, a danas radim dva posla, aktivna sam, svoja i ponosna na sebe. Donijelo mi je puno lijepih stvari“, zaključila je Samanta, jasno dajući do znanja da s vjerom i optimizmom gleda prema onome što dolazi.

