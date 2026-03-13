Vedrana Rudan: ‘U Zagrebu su mi liječnici rekli da imam još tri mjeseca života’

Hrvatska književnica Vedrana Rudan (76) ponovno je uzburkala javnost svojom iskrenošću. U jednoj od novijih kolumni otvoreno je pisala o bolesti, suočavanju s teškom dijagnozom i razmišljanjima o životu i smrti, a njezine riječi snažno su odjeknule među čitateljima.

Šokantna prognoza liječnika

Hrvatska spisateljica i kolumnistica Vedrana Rudan godinama je poznata po britkom stilu i tekstovima koji bez zadrške progovaraju o društvu i ljudskim odnosima. Ovoga puta u svojoj se kolumni dotaknula vrlo osobne teme – borbe s bolešću i trenutka kada je prvi put čula procjenu liječnika o vremenu koje joj preostaje.

Prisjetila se razgovora s liječnicima u Zagrebu koji su joj, kako navodi, rekli da joj preostaje tek nekoliko mjeseci života. Iako je riječ o teškoj vijesti, istaknula je kako takva informacija čovjeku istodobno daje vrijeme za razmišljanje i suočavanje s vlastitim životom.

“U Zagrebu su mi rekli tri mjeseca. To je podatak. Tako treba razgovarati s bolesnicima. U tri mjeseca možeš se organizirati i suočiti s onim što dolazi”, napisala je.

Razmišljanja o životu i odnosima

U tekstu je istaknula da joj je takva prognoza dala priliku da razmisli o vlastitim postupcima i odnosima s ljudima.

Kako navodi, suočavanje s mogućim krajem često čovjeka natjera da sagleda život iz potpuno drugačije perspektive. Dodala je i da takve situacije pokazuju tko su ljudi koji zaista ostaju uz nas u najtežim trenucima.

Prisjetila se i jednog susreta s prijateljicom nakon operacije koji ju je posebno pogodio, jer je, kako piše, u tom trenutku shvatila koliko se ponekad svakodnevne brige čine nevažnima u usporedbi s ozbiljnom bolešću.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Razgovori s djecom

U kolumni se osvrnula i na razgovore s članovima obitelji koji su uslijedili nakon dijagnoze. Posebno ju je, kako kaže, dirnuo razgovor sa sinom koji ju je pitao kako će obitelj nastaviti dalje.

Spomenula je i razgovor s kćeri koji joj je, prema vlastitim riječima, promijenio pogled na život. Jedna rečenica, kako navodi, natjerala ju je da razmisli o mnogim stvarima koje je godinama smatrala važnima.“‘Čitav moj život je laž’, vrištala sam. ‘Stara’, rekla je, ‘svačiji je život laž, da nije sve bi nas istina pobila u dvadesetoj'”, napisala je Rudan.

Otvoreno o bolesti

Vedrana Rudan posljednjih je godina otvoreno govorila o zdravstvenim problemima i liječenju, a na svom blogu često dijeli osobna razmišljanja i iskustva.

Podsjetimo, spisateljica boluje od raka žučnih kanalića, o čemu je u više navrata javno govorila. Unatoč teškoj dijagnozi, nastavlja pisati i dijeliti svoje misli s čitateljima, često na način koji izaziva snažne reakcije.

