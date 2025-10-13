BIH IZVISILA /

Ludilo kvalifikacija: San Marino želi izgubiti da bi išao na Svjetsko prvenstvo

Ludilo kvalifikacija: San Marino želi izgubiti da bi išao na Svjetsko prvenstvo
×
Foto: Armin Durgut/pixsell

Apsurdno, San Marinu sada odgovara da Rumunjska završi druga

13.10.2025.
13:02
Sportski.net
Armin Durgut/pixsell
Bosna i Hercegovina, unatoč remiju 2:2 na Cipru, ponovno drži sudbinu u svojim rukama zahvaljujući pobjedi Rumunjske nad Austrijom (1:0) u 95. minuti.

“Zmajevi” su i dalje drugi s 13 bodova, dva manje od Austrije, dok se Rumunjska vratila u borbu s 10. BiH će izboriti odlazak na SP ako u studenome svlada Rumunjsku i Austriju, iako statistike kažu da je to malo vjerojatno.

 

 

No, pravi paradoks krije se u činjenici da čak i San Marino, s nula bodova i gol-razlikom 1:32, još ima teoretsku šansu za dodatne kvalifikacije, zahvaljujući Uefinoj odluci da četiri pobjednika Lige nacija dobiju novu priliku.

Apsurdno, San Marinu sada odgovara da Rumunjska završi druga, pa bi mu u zadnjem kolu “pomogao” i vlastiti poraz. Sve to samo potvrđuje da bi Uefa uskoro mogla mijenjati format kvalifikacija i uvesti jedinstvenu ligu, s jednom zajedničkom ljestvicom.



 

KvalifikacijeSvjetsko PrvenstvoBosna I HercegovinaCiparSan MarinoAustrijaRumunjska
