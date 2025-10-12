Danci i Škoti u mrtvoj utrci, Rumunji u zadnjim sekundama zakomplicirali skupinu u kojoj je BiH

Nogometne reprezentacije Danske i Škotske nastavljaju neizvjesnu međusobnu borbu za plasman na Svjetsko prvenstvo 2026.

U susretima četvrtog kola C skupine obje ekipe su ostvarile pobjede, Danska je sa 3-1 porazila Grčku, dok je Škotska bila bolja od Bjelorusije sa 2-1.

Obje ekipe sada imaju po 10 bodova, no Danci imau bolju razliku pogodaka. Do kraja kvalifikacija još su dva kola, Škoti gostuju u Grčkoj, Danci će kod kuće igrati protiv Bjelorusije, a finale će biti 18. studenog kada će u međusobnom susretu na Hampden Parku u Glasgowu igrati za "jedinicu".

Podsjetimo, u slučaju identičnog broja bodova, drugi kriterij je ukupna razlika pogodaka. Danci su trenutačno na +11, a Škotska na +5.

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr.

Danska je protiv Grčke sve obavila u prvom poluvremenu postagavši tri gola. Rasmus Hojlund je u 21. minuti zabio prvi gol na utakmici, Joachim Andersen je u 40. minuti zabio za 2-0, a samo minutu kasnije Mikkel Damsgaard je pogodio za 3-0. U drugom dijelu Grci su uspjeli tek ublažiti poraz golom Christosa Tzolisa u 63. minuti.

Škotska je u ranijem terminu u Glasgowu pobijedila Bjelorusiju sa 2-1. Golove su za Škote dali Che Adams u 15. i Scott McTominay u 84. minuti, dok je na drugoj strani poraz ublažio Gleb Kučko u šestoj minuti nadoknade.

Poljaci do nužne pobjede. Ghita junak u Bukureštu

U skupini G Nizozemska je porazila Finsku sa 4-0, dok je Poljska na gostovanju pobijedila Litvu sa 2-0. Dva kola prije kraja Nizozemska ima tri boda više od Poljske, no u idućem kolu gostuje u Varšavi.

Strijelci za "Oranje" bili su Donyell Malen (8), Virgil van Dijk (17), Memphis Depay (38-11m) i Cody Gakpo (84).

Poljska je slavila u Kaunasu sa 2-0 golovima Sebastiana Szymanskog (15) i Roberta Lewndowskog (64). Nizozemska vodi sa 16 bodova, Poljska ima 13, a treća je Finska sa 10 bodova.

U susretu iz H skupine Rumunjska je pobijedila Austriju sa 1-0 produživši nadu. S druge strane Austrijancima je ovo bio prvi poraz u skupini nakon pet poraza.

Gol odluke zabio je Virgil Ghita u petoj minuti sudačke nadoknade. U ranije odigranom susretu Cipar je sa 4-0 na gostovanju porazio San Marino.

Austrija vodi sa 15 bodova, Bosna i Hercegovina ima 13, Rumunjska 10, a Cipar je na osam. Na začelju je San Marino bez bodova.

POGLEDAJTE VIDEO: Navijači sigurni u visoku pobjedu: 'Odmah ćemo večeras osigurati plasman na SP'