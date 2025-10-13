Dalić odveo igrače u svoj restoran, pogledajte kako je izgledala fešta uz harmoniku i vino

Sve se savršeno poklopilo. Remi vrijedan pobjede u 100. nastupu za kormilom Vatrenih Zlatka Dalića. I dolazak u Varaždin. Scenarij koji se samo poželjeti mogao.

Izbornik je u svakom slučaju imao razloga za slavlje i čašćenje pa je igrače, uži i širi stožer reprezentacije ugostio u svom varaždinskom restoranu 'The Family'. Vatrena obitelj na još jednom obiteljskom druženju na kojem, naravno, nije izostalo još jedno iznenađenje u Zlatkovu čast.

Foto: Drago Sopta/hns

Glazba je u jednom trenutku utihnula, a glasnogovornik Tomislav Pacak najavio ono što će se uskoro pojaviti na velikom ekranu: velika trenerski lideri s kojima se Zlatko Dalić susretao tijekom svoje osmogodišnje reprezentativne karijere izmjenjivali su se i nadopunjavali komplimentima i čestitkama. Luis de la Fuente, Didier Deschamps, Gareth Southgate, Roberto Martinez, Matjaž Kek, Ralf Rangnick, Ronal Koeman, Steve Clarke, Vincenzo Montella i Vladimir Petković.

Velike riječi cijenjenih suparnika

Posebno su odjeknule Deschampsove i Martinezove riječi.

"Pozdrav Zlatko, nadam se da si dobro. Uvijek mi je zadovoljstvo susresti te. Smatram te prijateljem. Nevezano za utakmice između Francuske i Hrvatske, htio sam ti poslati ovu malu poruku, jer je pred tobom važan trenutak tijekom idućeg okupljanja s tvojom reprezentacijom. Dosegnut ćeš simboličnu granicu - 100 utakmica na klupi svoje reprezentacije. Želim ti od srca sve najbolje. Ta brojka predstavlja dugovječnost koja je impresivna i rijetka, a to je tvoja zasluga, kao i naravno tvojih igrača. Naravno, da bi toliko ostao na toj poziciji, bilo je potrebno pobijediti u puno utakmica. Nadam se da će ti cijeli hrvatski narod i Savez prirediti lijepu svečanost. O tebi imam vrlo pozitivno mišljenje i nadam se da ćemo se uskoro ponovno sresti. Do skorog viđenja!", rekao je Didier Deschamps.

"Zlatko, čestitke! Želio sam ti poslati poruku da je ovo nevjerojatan pothvat i da si apsolutno zasluženo stigao do 100 utakmica s reprezentacijom. Takva brojka je pokazatelj da trener uspijeva držati momčad zajedno i da ima kontinuirano dobre rezultate, a ti si to uspio s hrvatskom reprezentacijom. Više od svega, cijenim tvoje nogometne ideje. Uvijek je užitak gledati s koliko strasti, želje i tehničke kvalitete igra tvoja momčad. Imali smo puno međusobnih bitki, nadam se da će ih biti još puno, iako više volim s tobom gledati utakmice nego ih međusobno igrati. Čestitke i nastavi s dobrim poslom!", poručio je Roberto Martinez.

Nije, naravno, bio kraj. Drugi dio iznenađenja donio je video s čestitkama Dalićevih najbližih suradnika. Predvođeni kapetanom Lukom Modrićem i predsjednikom HNS-a Marijanom Kustićem, igrači i stručni stožer Vatrenih uputili su birane riječi najdugovječnijem hrvatskom izborniku, koji je režirao povijesne uspjehe hrvatskog nogometa. Šef je, naravno, bio ganut i na rubu suza.

"Hvala Tomi i ekipi na videu koji su pripremili, okupili su se ljudi koji su se sa mnom susretali na terenu i doista mi uputili lijepe riječi. Hvala svima koji ste bili sa mnom ovih osam godina, netko dan, netko minutu, netko samo jednu utakmicu, svatko od vas ugradio je sebe u tih mojih sto utakmica. Uvijek naglašavam da je za mene velika čast voditi hrvatsku reprezentaciju, to što s vama radim nema cijenu. To je nešto najljepše što sam doživio u svom sportskom životu. Svi zajedno proživjeli smo puno lijepih trenutaka, pogotovo vi koji ste sa mnom od prvog dana, ali i vi koji ste doživjeli Katar i Ligu nacija. Svima vam želim da nastavimo ovako, da odemo na Svjetsko prvenstvo i tamo napravimo prave stvari. Hvala u prvom redu igračima na svemu što radimo zajedno, hvala mom stožeru, ljudima koji su uz mene i od velikog povjerenja, naravno i logistici i medicinskom timu, svi vi činite ovu našu prekrasnu veliku obitelj. Svi mi dolazimo na reprezentativna okupljanja s puno radosti i sreće, jedva čekamo kad ćemo se ponovno naći. Hvala predsjedniku i članovima Izvršnog odbora koji mi daju veliku podršku i stoje iza mene. Velika je čast i ponos biti vaš izbornik, biti s vama, nadam se da ćemo imati još uspjeha, još medalja", rekao je Zlatko Dalić.

