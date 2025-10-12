Dalić otkrio kakav igrač Hrvatskoj nedostaje za velike domete: 'Moramo ga pronaći'

Mislim da možemo reći da je to to, imamo odlazak na Svjetsko prvenstvo, rekao je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, nakon 3-0 protiv Gibraltara u Varaždinu.

Matematički Hrvatska još nije na Svjetskom prvenstvu, a da bi se odagnao bilo kakav upitnik mora osvojiti tek jedan bod u preostala dva susreta, domaćem protiv Farskih otoka i na gostovanju kod Crne Gore.

„Ozbiljno i odgovorno smo odradili posao. Kako u utakmici protiv Gibraltara, tako i u prethodnih pet susreta. Sada moramo na isti način odraditi još preostala dva susreta da osvojimo što više bodova. Moram pohvaliti momčad za sve što je napravila i rekao sam im da čvrsto čuvaju ovo što imaju, a to je veliko zajedništvo koje se teško izgradi, a lako se izgubi“, rekao je izbornik Dalić pa se osvrnuo na to da njega i stožer čeka još dosta posla u pripremi za SP.

'Spori smo u tranziciji'

„Najvažnije da imamo mir. Čeka nas dosta posla, za veće domete moramo puno toga popraviti. Prije svega moramo popraviti tranziciju. Spori smo u tom segmentu, moramo biti okomitiji. Želimo naći i neke napadačke akcije, pronaći napadača koji je raznovrstan. Gibraltar? Nije lako igrati takve utakmice gdje je njih desetorica iza lopte, gdje suparnik ubija ritam. No, odigrali smo korektno. Imali smo posjed, stvarali šanse i zasluženo uzeli tri boda“, zaključio je Dalić.

„Matematički još nismo osigurali Svjetsko prvenstvo, ali možemo reći da smo ovom pobjedom, pred našim navijačima, ispunili cilj. Izuzetno smo sretni zbog toga. Utakmicu je počela malo pomlađena momčad, možda smo se tražili na startu susretu, a oni su stajali u čvrstom bloku. Nismo ih uspjeli brzo otvoriti, ali zasluženo smo na kraju slavili. Moj premijerni pogodak? Osjećaj je fenomenalan. Za ovo se živi, ovo je vrh nogometa. Jako emotivna večer za mene, a meni ostaje da upijam i učim nadalje od sjajnih suigrača“, komentirao je Toni Fruk, strijelac prvog pogotka na susretu, dok je zadovoljno dvoboj komentirao i Marco Pašalić.

„Možemo reći da smo na Svjetskom prvenstvu premda još uvijek nismo tamo sto posto. Odigrali smo dobro protiv Gibraltara premda nije bilo lako. Zahvalni smo izborniku svi mi koji smo počeli utakmicu. Brzo smo se uigrali na terenu, a led se otopio nakon prvog pogotka Fruka. Meni je uvijek čast biti dio reprezentacije, pogotovo kada krenem od prve minute“, zadovoljno je zborio Pašalić.

Premijerni pogodak za Hrvatsku je ovom prilikom zabio i Martin Erlić.

„Cijelu utakmicu smo odigrali dobro i koncentrirano. Svi smo dali maksimum i vidjelo se da svi dečki koji su ovaj put počeli susret imaju kvalitetu. Odradili smo dobro posao, a meni je jako drago zbog pogotka nakon svih prošlih mjeseci koji mi nisu bili previše pozitivni. Rad i trud se očito uvijek isplate“, izjavio je Erlić.

