Bizarna priča: Bivša zvijezda Premier lige kažnjena zbog svojih opasnih pasa

Said Benrahma, bivši nogometaš West Hama, a sad Neoma, kažnjen je s 12 tisuća funti nakon što se izjasnio krivim po dvije točke optužnice za posjedovanje opasnih nekontroliranih pasa.

Riječ je o dva Američka XL buldoga koja su pobjegla iz doma u Hornchurchu, istočnom Londonu i napala zlatnog retrivera i ozlijedila muškarca u srpnju 2023., odredio je Prekršajni sud u Willesdenu, prenosi BBC.

Foto: Farlap/alamy/profimedia

Benrahma, koji je proveo četiri sezone u Hammersima, pojavio se na sudu u četvrtak putem video veze iz automobila u Saudijskoj Arabiji, gdje sada igra u Saudijskoj Pro ligi. Rekao je da su psi pobjegli kroz bočna vrata koja je netko tko je u to vrijeme radio za njega ostavio otvorenima.

Što se dogodilo i što je sud odlučio?

Nakon što su izašli na ulicu, psi su progonili i napali zlatnog retrivera po imenu Bailey, kojem je kasnije bila potrebna veterinarska pomoć. Vlasnik psa, Luke Rehbin, zadobio je ogrebotine na rukama i nogama nakon što se sukobio s Benrahminim psima, čulo se na sudu.

Okružni sudac Matt Jabbitt rekao je da je incident morao biti "vrlo uznemirujući" za vlasnika zlatnog retrivera te je kaznio Benrahmu s 5000 funti za svaki napad i naredio mu da plati 2500 funti odštete gospodinu Rehbinu, plus 495 funti troškova smještaja.

Benrahma je 40 puta nastupio za alžirsku reprezentaciju i postigao četiri pogotka. Odigrao je nekoliko odličnih sezona u West Hamu za koji je postigao 24 pogotka. Igrao je još za Lyon, Brentford, Nicu, a trenutno je u saudijskom Neomu.

