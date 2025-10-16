Problemi za Kovačevića uoči Osijeka: Dinamo bez dva prvotimca?

Dinamo u subotu na domaćem terenu dočekuje Osijek u derbiju 10. kola SHNL-a. Loše vijesti uoči susreta dočekao je Mario Kovačević koji će, čini se, biti bez dva prvotimca.

Germanijak piše kako je će zbog viroze utakmicu propustiti Gabriel Vidović. On je u posljednjih nekoliko utakmica uglavnom grijao klupu pa bi za Kovačevića bolniji mogao biti izostanak Matea Lisice koji je upitan za subotu. On se navadno požalio na bol u aduktoru, a dijagnoza nije poznata pa tako niti to hoće li Lisica konkurirati za Osijek.

Njegov izostanak bi se mogao osjetiti jer je bivše desno krile Istre u jako dobroj formi jer je postigao dva pogotka i upisao asistenciju na posljednje tri utakmice. U prvom redu zamjena čeka Monsef Bakrar koji se do sada pokazao kao odličan džoker s klupe, a tu je i Luka Stojković koji može pokriti tu poziciju.

Više ćemo vjerojatno znati u petak, dan prije utakmice kada će Mario Kovačević na Maksimiru održati konferenciju za novinare pa nam možda otkrije nešto više.

