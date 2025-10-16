Varaždinova kontuinirana dobra igra donosi pitanje: Je li Šafarić najbolji trener lige?

Varaždin se od povratka među elitu malo po malo dizao iz sezone u sezonu. Taj rast kluba iz baroknog grada bilo je podjednako djelo dvojce trenera - Marija Kovačevića i Nikole Šafarića, a nakon tragedije koja je zadesila sadašnjeg trenera Dinama sve je u svoje ruke preuzeo Šafarić.

Nakon godina izbivanja Varaždin se u HNL vratio u sezoni 2019/20. te je pod Samirom Toplakom završio na osmom mjestu, sezonu kasnije su ispali iz prvog ranga što je bila vjerojatno najbolja moguća stvar koja se mogla desiti klubu sa stadiona Varteks. Tada su momčad zajednički preuzeli Nikola Šafarić i Mario Kovačević u stilu Briana Clough i Petera Taylora, gdje se ponekad nije znalo tko je glavni mozak operacije. Klub se ekspresno vratio u prvu ligu te odmah svojim igrama oduševio sve. Brz i napadački nogomet smjestio je Varaždin u sezoni 2022./23. na šesto mjesto koje su sljedeće godine i obranili. U sezonu 2023./24. krenuli su s Marijom Kovačevićem na čelu koji je zbog bolesti u prosincu 2023, morao odstupiti, a tada je Šafarić sam preuzeo uzde momčadi i unio svoju dozu viđenja igre. Varaždin je opet igrao napadački, ali uz veću dozu opreznosti. Momčad je djelomično rezultatski nazadovala, ali ljudi iz uprave vidjeli su što se sprema u budućnosti i dali su povjerenje čakovečkom treneru.

POGLEDAJTE VIDEO: U Varaždinu vlada uzbuđenje pred povijesnu utakmicu, Zelenika: 'Tamo ne možemo s negativnim rezultatom

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Gospodski potez

Prilikom oporavka Kovačeviću su Šafarić i Varaždin ponudili povratak na klupu što je on odbio. To se pokazalo kao win-win-win situacija. Kovačević je nakon toga odradio sjajnu sezonu sa Slaven Belupom pa preuzeo Dinamo, a Šafarić nastavio sjajan posao i vratio Varaždin na staru slavu. U prošloj sezoni, prvoj punoj samostalnoj sezoni, Nikola Šafarić je napravio pravo čudo osvojivši četvrto mjesto. Nošen brzim krilima i kontrama Varaždin je iznenadio sve. Četvrto mjesto uz sjajnu igru protiv svih klubova iz velike četvorke i gol razliku 28:24. Varaždin formalno nije zabijao mnogo, no u toj statistici leži izreka da se statistikom prikazuje sve osim onog najbitnijeg. Varaždin je često napadački prijetio i više nego što broj zabijenih golova govori, dok je bivši golman Hrvatske reprezentacije Oliver Zelenika bio sjajan i doveo Varaždin do pozicije druge najbolje obrane lige. U ovu su sezonu Varaždinci krenuli u istom ritmu. Iako su izvukli najteži ždrijeb u prvom krugu kvalifikacija od svih hrvatskih klubova odigrali su vjerojatno i najbolje - pritom ozbiljno namučivši portugalsku Santa Claru protiv koje su na domaćem terenu slavili rezultatom 2-1, te su ispali tek nakon puta dugog tri tisuće i petsto kilometra na Azore.

Sjajna igra i još bolja transfer politika

Možda najveći uspjeh ovog Varaždina osim u stožeru koji je dokazao svoje znanje leži u igračima. U svakoj od tri sezone prije ove Varaždin je "u život vratio" jednog igrača. U sezoni 2022./23. to je bio Fran Brodić koji je 2023./24. uz Kulenovića i Petkovića u 3-5-2 sustavu Sergeja Jakirovića donio naslov na Maksimir, u sezonama 2023./24. i prvoj polovici 2024./25. to je bio Michele Šego, a ove sezone tu je sjajni Iuri Tavares koji se ako nastavi igrati kao i dosada može nadati odlasku na Svjetsko prvenstvo sa svojim Zelenotorskim otocima. Tu je veći i spomenuti Oliver Zelenika koji iz sezone u sezonu ulazi u diskusije o najboljim golmanima lige, ali i Tonio Teklić i Luka Jelenić koji su također igrali za Varaždin prije nego su ostvarili transfere. Svi ti igrači došli uz minimalnu potrošnju, često uzimanjem one koje drugi u HNL-u ne vide.

Neprobojna obrana, čvrsta veza kojom komandira Mario Marina i brz krila recept su uspjeha Varaždina koji je ove godine uspio uzeti bodove sviju četiri klubova "Velike četvorke" - protiv Dinama i Osijeka je odigrao neriješeno, dok je Hajduk i Rijeku pobijedio. Taj podatak je još impresivniji kada uzmemo u obzir da su sve četiri utakmice odigrane jedne za drugom (uz pauzu između Dinama i Hajduka za utakmicu kupa koju su Varaždinci pobijedili 7-1). Šafarić nije Kovačić, oprezniji je i pragmatičniji, ali i njegov Varaždin i dalje prijeti. Prošle se sezone govorilo o tome tko je bolji? Mario Kovačević ili Gonzalo Garcia - tvorci dvoje najvećih iznenađenja, neki su tu ubacivali i trenera osvajača duple krune Rijeke - Radomira Đalovića, ali valja se zapitati je li najbolji trener HNL-a zapravo onaj tko je uspio ono što nije ni Kovačević niti Garcia; izboriti kvalifikacije za Europu - Nikola Šafarić - trener koji je dokazao da zna kada biti mudar, a kada hrabar.

POGLEDAJTE VIDEO: Varaždin sprema feštu za svog Dalića: Evo što je HNS pripremio za proslavu jubilarne utakmice