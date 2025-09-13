Šafarićev Varaždin pomeo Bijele: 'Hajduk nas je malo stisnuo, ali ništa posebno'

Varaždin je u šestom kolu HNL-a kod kuće svladao Hajduk 2-0 i tako Bijelima nanio prvi poraz u novoj sezoni.

"Najbolji ulazak u utakmicu otkad sam trener, furiozno zabili dva gola i imali još jednu priliku. Iznenadili smo ih i trebalo im je da se oporave, ali su nas sredinom prvog dijela stisnuli, ali ništa posebno. Bilo je teško voditi utakmicu, čak sam se malo preplašio tako ranog vodstva, šteta što nismo zabili još jedan gol iz neke tranzicije. Bila je ovo dosta zrelo odrađena utakmica i pobjeda, svaka čast dečkima", rekao je na konferenciji za medije trener Varaždina, Nikola Šafarić.

Komentirao je Šafarić i situaciju u kojoj je Mladenovski skoro zabio autogol i tako vratio Hajduk u utaikmicu.

'Mladenovski bio je opasan za obje strane'

"U toj situaciji stalno naglašavamo da kod ubačaja samo treba nogu postaviti, a ne ispucavati. Pobjeđuju momčadi koje su fokusiranije i mirnije. ali dobro, Mladenovski bio je opasan za obje strane."

Hajduk bez Pajazitija vas je iznenadio?

"Imali su neke taktičke promjene, kad su se dizali s veznim u zadnju liniju i kad je Šego ulazio u sredinu. Obrana je imala zahtjevan zadatak, ali dobro su stajali i sve odradili odlično."

Koliko Varaždin može u prvenstvu?

"Nismo se pripremali za Santa Claru da ih doziramo jer smo željeli se fokusirati i na prvenstvo, zato je možda nekad Europa teža za igrati, ali je i gušt. Rekao sam dečkima da nam utakmice istine tek slijede, nama je lakše igrati velike utakmice. Ako ćemo pobjeđivati protivnike koji nam sad slijede, onda možemo pričati o tome da smo ozbiljna momčad", zaključio je Šafarić.

