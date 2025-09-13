Garcia nakon prvog poraza Hajduka u novoj sezoni: 'Ovo nas neće uzdrmati'

Hajduk je u šestom kolu HNL-a poražen kod Varaždina 2-0 i tako nakon prvog remija (protiv Rijeke na Poljudu), sada doživio i prvi poraz u novoj sezoni.

"Mislim da smo bili agresivni, kontrolirali loptu, napadali, ali u 3-4 situacije nismo bili dobro organizirani, a Varaždin je momčad koja vas u takvim trenucima uhvati u tranziciji i kazne vas. Događale su nam se takve greške u prošlosti, ali danas nas je protivnik 100 posto kaznio", rekao je trener Hajduka Gonzalo Garcia na konferenciji za medije nakon utakmice.

Upitan je Garcia što je krivo radila njegova momčad, a što je dovelo do takvog rezultata na kraju.

"Samo dvije stvari, nismo bili dobro organizirali kad smo imali loptu jer je previše igrača bilo ispred lopte i ostavili smo previše prostora za kontre. Također smo iskakali iz obrane kad nismo trebali i time smo im dali šansu. Osim toga, nismo griješili, moramo biti više disciplinirani. Takve greške su nas danas koštale. Možemo napraviti 1000 dobrih stvari, ali ako pogriješimo dvaput, zbog toga izgubimo."

'O prvaku će se odlučivati u petom mjesecu'

Pajaziti je bio na klupi, ušao je tek sredinom nastavka. Je li to utjecalo na igru Hajduka?

"Moguće. Ima određene karakteristike, ali i Sigur je dobar. Imamo 27 igrača, neki su bili u reprezentacijama, trebate na sve njih misliti. Pajaziti je bio važan u ovom dijelu sezone, ali igra previše. Trebam dati minute nekim drugim igračima. Pajaziti i Sigur imaju drugačije karakteristike. One stvari koje Pajaziti radi dobro, danas smo radili dobro. U onima u kojima je slabiji, danas smo radili slabo."

Slijedi Dinamo. Koliko će ovaj poraz utjecati na taj dvoboj?

"To nije utakmica koja odlučuje. Ok, možemo izgubiti brzinu u utrci za naslov, ali odlučivat će se u petom mjesecu. Ovaj poraz ne bi smio utjecati na Dinamo, pokušavali smo i nismo uspjeli. Ako moramo izgubiti, onda je dobro da izgubimo kad imamo 75 posto posjed lopte i stvaramo pritisak. Da smo bili dobro organizirani, ovo bi bio dvoboj na 0-0 sve dok mi ne bi zabili gol, tako da mislim da ovo neće uzdrmati igrače", zaključio je Garcia.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Natjecanje protiv braće odvelo ga je do najjače svjetske lige: 'Otkad smo bili mali svi treniramo skupa'