Trojica Hrvata zabila u Bundesligi: Matanović oduševio s dva gola u debiju

Povremeni hrvatski reprezentativac Igor Matanović postigao je dva gola u pobjedi svog Freiburga nad Stuttgartom (3-1), dok je Andrej Kramarić bio strijelac u trijumfu Hoffenheima kod Uniona (4-2), a Lovro Majer u remiju svog Wolfsburga kod kuće s Koelnom (3-3).

Matanoviću je ovo bio prvi susret za Freiburg, a u igru je ušao tek u 78. minuti.

Matanović je zabio za 1-1 u 83. minuti, da bi sedam minuta kasnije iz penala postigao konačnih 3-1. Strijelac za Stuttgart bio je Elmedin Demirović (20), a gol za domaće zabio je još Derry Scherchart (85). Freiburg je Matanovića ovog ljeta kupio od Eintracht Frankfurta za osam milijuna eura.

Kramarić je zabio iz penala za Hoffenheim u trećoj minuti nadoknade prvog dijela, a bio je to prvi gol na utakmici. Hrvatskom goleadoru, koji je bio strijelac i protiv Farskih otoka i Crne Gore, ovo je bio prvi ovosezonski bundesligaški gol za Hoffenheim. Josip Juranović je ozlijeđen, a Marin Ljubičić je ostao na klupi Uniona.

Lovro Majer je doveo Wofsburg u vodstvo od 2-1 u 65. minuti dvoboja trećeg kola Bundeslige protiv Kölna (3-3). I Majeru je to bundesligaški ovosezonski prvijenac. Wolfsburg je triput vodio, ali je Koeln spasio bod golom u 104. minuti.

Borussia Dortmund našeg Nike Kovača je preuzela vodstvo na ljestvici pobjedom kod Heidenheima (2-0), a kasnije igraju Bayern i HSV.

