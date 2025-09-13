Direktor kluba nahvalio hrvatskog trenera nakon velikog uspjeha: 'Oduševljeni smo što ga imamo'

Kruno Jurčić došao je prije nekoliko mjeseci do najvećeg uspjeh svoje trenerske karijere. S egipatskim Pyramidsom osvojio je afričku Ligu prvaka.

Jurčić je s Pyramidsom završio drugi u egipatskom prvenstvu, a igrao je i finale Kupa koje je izgubio nakon jedanaesteraca. Osvajanjem afričke Lige prvaka, Pyramids se plasirao u FIFA-in Interkontinentalni kup (rebrendirano Svjetsko klupsko prvenstvo) gdje će igrati protiv prvaka Oceanije, Auckland Cityja, a pobjeda bi im donijela plasman u danju rundu gdje bi igrali s prvakom Sjeverne ili Južne Amerike.

Ta utakmica je na rasporedu u nedjelju, a tom prilikom je direktor Pyramidsa dao intervju službenoj stranici FIFA-e u kojem je nahvalio hrvatskog trenera.

"Imamo visokoprofesionalan trenerski kadar. Iskreni su i predani te vole ono što rade, a odluke trenera uvijek se temelje na zdravoj procjeni. Također je pokazao sposobnost da unese pravu koheziju u momčad. Cijela struktura funkcionira briljantno i oduševljeni smo što ga imamo u našem timu. Uprava, tehničko osoblje, igrači i svi elementi sustava potpuno su usklađeni i to je ono što je omogućilo osvajanje nagrade velike poput naslova CAF Lige prvaka", kazao je Mamdouh Eid.

Jurčić je u Pyramids stigao u veljači 2024. godine i vodio ga u 88 utakmica. Ove sezone je u prvih pet kola egipatske Premier lige upisao 8 bodova.

