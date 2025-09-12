Tomić: 'Sklizali smo se po terenu, ne znam kad smo imali toliko pogrešaka'; Gregurina: 'Bili smo fantastični'

U prvoj utakmici šestog kola HNL-a, nakon reprezentativne stanke, Slaven Belupo je u Koprivnici nakon perokreta svladao Istru 2-1 te tako barem privremeno skočio na treće mjesto.

"Apsolutno lijep osjećaj, a prije svega čestitke mojim momcima, danas su na terenu dali sve od sebe. Fantastična utakmica s naše strane, pogotovo prvo poluvrijeme, u kojem smo bili onakvi kakvi želimo biti. U drugom dijelu smo malo energetski pali, pa se utakmica izjednačila, ali uspjeli smo osvojiti tri boda, na svu sreću", rekao je trener domaćina, Mario Gregurina.

Goran Tomić istaknuo je kako je utakmica mogla otići i na njihovu stranu.

"Čestitam Slavenu na pobjedu, rekao bih da je bio bolji u prvom poluvremenu, a ne mogu se sjetiti utakmice u kojoj smo imali toliko tehničkih grešaka. Sklizali smo se po terenu, radili neprisiljene pogreške, a Slaven je to znao iskoristiti te je imao i više prilika od nas. Međutim, mislim da smo u drugom poluvremenu bili dosta stabilniji, imali smo i bolje šanse, a na kraju krajeva i kod rezultata 1-1 imali šansu u kojoj je utakmica mogla otići na našu stranu. Na kraju, Slaven je zabio eurogol za 2-1 i zasluženo pobijedio", zaključio je trener Istre.

