Kulenović potpisao novi ugovor s Dinamom: 'Oduvijek mi je bio san nositi sveti plavi dres'

Dinamov napadač i dokapetan Sandro Kulenović potpisao je novi ugovor do 2029. godine.

Svojom silnom energijom, emocijom prema klubu i učinkom na terenu Kulenović se prometnuo u iznimno važnu figuru Dinamove momčadi što potvrđuje i u aktualnoj sezoni.

Prošlu je natjecateljsku godinu završio u statusu uvjerljivo najboljeg klupskog strijelca postigavši 22 pogotka u 47 nastupa. U dojmljivom je ritmu krenuo i u novu sezonu, u dosadašnjih je šest službenih utakmica u prvenstvu i Kupu zabio šest pogodaka i zadržao mjesto na vrhu klupske ljestvice strijelaca. Statistika u prvih pet prvenstvenih dvoboja otkriva da Kulenović u prosjeku trese mrežu svakih 25 minuta.

"Zahvalan sam GNK Dinamo na ukazanom povjerenju i prilici da nastavim svoju priču u klubu koji mi znači sve. Oduvijek mi je bio san nositi sveti plavi dres i ovo mi je potvrda da sam na pravome putu i da nastavljam živiti svoj san. Ovo je za mene velika čast, ali i obaveza da svakim treningom i svakom utakmicom dajem maksimum za klub, suigrače i navijače. Nastavljam marljivo raditi kako bih opravdao povjerenje i kako bi vratili naslov prvaka u Zagreb", izjavio je Sandro prilikom potpisa ugovora.

