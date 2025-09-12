Kovačević otkrio nepoznat detalj: 'Dalić je bio tu, razgovarao je sa mnom i s Bobanom'

Dinamo u nedjelju na Maksimiru očekuje utakmica protiv Gorice u 6. kolu Supersport HNL-a, a taj dvoboj u petak je na konferenciji za medije najavio trener Plavih Mario Kovačević.

"Dobro ćemo se pripremiti za Goricu. Oni igraju zanimljiv, dobar nogomet. Puno igrača su promijenili, slično kao i mi. Igraju utakmice u gostima, momčad kolege Carevića osvaja bodove. Moram pohvaliti Carevića, znamo da nije lako kad stigne toliki broj novih igrača, ali isto tako doveo je dosta svojih igrača koje je trenirao u Šibeniku, imaju dobru veznu liniju. Ima malo drukčiji sustav u usporedbi s drugim momčadima, 5-4-1 ili 3-6-1. Itekako se dobro moramo pripremiti kako bismo bili pravi. Naša razmišljanja su usmjerena samo prema pobjedi. Očekujem dobru i zanimljivu utakmicu s njihove strane, a ja sam siguran da ćemo mi biti pravi", rekao je Kovačević na početku pa otkrio da je zadovoljan kako je njegova momčad iskoristila stanku zbog utakmica reprezentacija:

"Igrači koji su do sada više igrali uglavnom su trenirali, treninzi su bili kvalitetni i teški. Idućih mjesec dana nećemo imati dovoljno prostora za trening. Odigrali smo dvije utakmice u Senju i Predavcu. Nekima je trebala minutaža, oni koji su je dobili, jako dobro su je iskoristili. Odgovorno smo odradili kup utakmicu, od prve minute bili smo onakvi kakvi smo htjeli biti. Konkurencija se povećala, tu su Zajc i Bakrar, svi smo dobro i zdravi. Igrači koji su bili s reprezentacijom vratili su se zdravi. Atmosfera je pozitivna."

Potom je stiglo pitanje o Ismaelu Bennaceru, najvećem pojačanju dinama ovoga ljeta.

"Bennacer je u četvrtak odradio jako dobar trening, super je, jedva ga čekam. Ali za utakmicu s Goricom ga nećemo koristiti", rekao je pa otkrio da će Bennacer biti u momčadi za veliki derbi s Hajdukom u Splitu u 7. kolu.

"S nama je tek sedam dana, stvarno je kvalitetan, to se vidi na treningu. Jedan dio utakmice protiv Hajduka mogao bi participirati. Puno toga će donijeti. Ali ne samo za Dinamo, već i za SHNL. Mnogo nam znači, ima 27 godina, znali smo kakva je kvaliteta i što je dosad sve napravio u karijeri. S njim sam oduševljen! Kad vam dođe takav jedan igrač, vidi se razlika. Baš sam presretan što je s nama. Navijači će uživati u njegovim igrama", izjavio je.

Na prošlom okupljanju u hrvatskoj reprezentaciji nije bilo niti jednog igrača Dinama. Kovačević je uvjeren da će se to jako brzo promijeniti.

"Vjerujem da ako nastavimo ovako igrati da ćemo imati reprezentativaca, tu je Beljo, Stojković, svi su naši igrači, prema mom mišljenju, u krugu reprezentacije. Tu su i Nevistić i Mišić, zašto ne. Razgovarao sam s izbornikom Dalićem, ali ne o tome. Želim da svojom igrom izbore mjesto. Izbornik je bio tu, razgovarao je i s predsjednikom Bobanom, ali ne mogu reći o kojim se igračima raspitivao, neke bih stvari ostavio po strani", poručio je.

