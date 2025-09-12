NOVO POGLAVLJE /

Dino Špehar potpisao za hrvatski klub koji je osnovan 1906. godine

Foto: Ivo Cagalj/pixsell

Špehar stigao u jednog od glavnih favorita za osvajanje lige

12.9.2025.
13:01
SPORTSKI.NET
Ivo Cagalj/pixsell
Dino Špehar potpisao je za Segestu, najstariji hrvatski klub osnovan 1906. godine, javlja Germanijak.

Segesta, koja se smatrala jednim od favorita za osvajanje 1. NL, nije dobro ušla u sezonu i u tri kola osvojila je samo tri boda te je na 13. mjestu ljestvice.

Ovoga se ljeta dogodilo puno promjena, novi trener je postao Damir Milinović, najbilji igrač prošle sezone Tonći Kukoč-Petraello potpisao je novi igrač, a momčad su prije Špeharovog dolaska pojačali provjereni igrači Luka Kožić, Marko Brkić i Ivan Jajalo.

Špehar je u karijeri promijenio mnogo klubova, a posljednji klub za koji je igrao bio je Rudeš.

Segensta je posljednji put u Drugoj ligi bila u sezoni 2015./16., a u elitnom razredu hrvatskog nogometa igrali su davne 1997. godine.

