Niko Kovač jasan: Na ovoj poziciji mlada zvijezda može postati vođa Borussije

Borussia Dortmund ove sezone gradi novu strukturu u veznom redu, a trener Niko Kovač otkrio je kako vidi ulogu jednog od najmlađih i najtalentiranijih igrača, Jobea Bellinghama.

Engleski 19-godišnjak stigao je u klub s velikim očekivanjima i dodatnim teretom slavnog prezimena, no prve bundesligaške utakmice pokazale su da je pred njim proces prilagodbe. Ipak, Kovač je zadovoljan njegovim napretkom i naglašava da bi se najbolje mogao razvijati na poziciji zadnjeg veznog.

'Jobe je igrač koji mora imati cijelu igru ispred sebe. Na toj poziciji pokazuje najveću sigurnost, može kontrolirati ritam i donositi prave odluke. Za svoje godine djeluje vrlo zrelo i profesionalno, a to je ono što me najviše veseli,' rekao je hrvatski stručnjak.

Bellingham je uoči sezone već pokazao dio svog potencijala, ali tek će ulogom „šestice“ dobiti šansu da zaigra u skladu sa svojim sposobnostima – kombinacijom čvrstine u obrani i mirnoće u izgradnji igre.

Dortmund u nastavku prvenstva traži veću stabilnost, a mladi Englez mogao bi postati važan faktor u postizanju tog cilja. Novi test očekuje ga već protiv Heidenheima, dok će pravi izazov stići sredinom rujna kada žuto-crne čeka otvaranje Lige prvaka protiv Juventusa.

