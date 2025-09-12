Tudor objasio odnos sa srpskom zvijezdom: 'Kad mu treba batina, dam mu batinu'

Igor Tudor je uoči velikog rebija s Interom koji se igra u subotu u razgovoru za talijanske medije govorio je o situaciji u Juventusu i izazovima na klupi 'Stare dame', čija je igračka legenda.

"Juve je dio života, zaista. Izgradio me kao osobu, ali i u trenerskom poslu. Mogu reći da je Juve dio mene. Osjećaji su prekrasni. Kao nogometaš sam igrao malo, rano sam prestao zbog problema s gležnjevima. Uvijek sam imao osjećaj da nisam dao sve što sam mogao. Otkad sam počeo trenirati s 31 godinom, sanjao sam o klupi Juventusa, osjećao sam se dužnim ovom klubu."

“Juve je tih godina osvajao Ligu prvaka, bilo je to nešto nestvarno. Posebno je bilo vidjeti Zidanea kako sam trenira na terenu. To su stvari koje su mi ostale u sjećanju. Mi smo uvijek nosili gol i lopte, a sada to radi 30 ljudi. Drugačija su vremena", rekao je pa se osvrnuo na očekivanja u ovoj sezoni:

"Očito je da se ova momčad može boriti za osvajanje Scudetta. Na početku sezone na nekoliko sastanaka govorio sam o ciljevima, a onda zatvorim ta vrata i više o tome ne pričam. Govorim samo o konkretnim stvarima jer pričanje o ciljevima ne služi ničemu, treba ih postići."

Foto:

Govorio je i o slavnom srpskom napadaču Dušanu Vlahoviću.

“Njegova je situacija vrlo specifična s ugovorom koji istječe. Ovo će mu jako dobro doći, ima 25 godina i još se izgrađuje. Njegov rast je bio važan i to je učinio sam. Pokušavam mu dati ljubav kad mu treba ljubav, a kad mu treba batina, dam mu batinu", zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Kakav rat teškaša! Vitasović i Stošić otvorenom razmjenom otvorili meč