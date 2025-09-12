Portugalski mediji izazvali buru: Rúben Neves bijesan zbog naslovnice s Jotinom udovicom

Portugalski reprezentativac i veznjak Al-Hilala, Rúben Neves, našao se u središtu neželjene kontroverze nakon što je portugalski magazin TV Guia objavio naslovnicu koja sugerira da je u romantičnoj vezi s Rute Cardoso, udovicom tragično preminulog Dioga Jote.

Neves i Jota bili su dugogodišnji prijatelji, a nakon nogometaševe smrti Neves je ostao blizak njegovoj obitelji, pružajući podršku Rute i njezinoj djeci. Upravo ta bliskost iskorištena je u tekstu koji je magazin objavio pod naslovom „Nakon smrti: Kako se Jotina udovica oslanja na njegovog najboljeg prijatelja“.

Ipak, najviše pažnje izazvala je fotografija na kojoj Neves i Rute izgledaju kao da se spremaju poljubiti što je nogometaš ocijenio potpuno neprimjerenim i zlonamjernim.

Vidno pogođen, Neves je reagirao putem društvenih mreža, naglasivši kako je već 11 godina u skladnom braku sa suprugom Déborom Lourenço te da njegova obitelj nikada nije bila povezana s bilo kakvim skandalima.

'Ponosan sam na svoju obitelj i na snagu koju je pokazala Rute. Uvijek ćemo biti uz nju i njezinu djecu. Ali odluka da se objavi takva fotografija nema nikakvo opravdanje,' poručio je Neves u svom obraćanju.

Nogometaš je jasno stavio do znanja da ne osporava samu temu članka, koji se bavi njegovom podrškom Jotinoj obitelji, već isključivo izbor fotografije koja, kako kaže, vrijeđa i njega i njegove najbliže.

Naslovnica TV Guie izazvala je val osuda na društvenim mrežama, a mnogi navijači i javne osobe stale su na stranu portugalskog veznjaka, ističući da mediji ne bi smjeli manipulirati privatnim tragedijama radi tiraže.

