Lamine Yamal otvorio dušu nakon kontroverznog rođendana: 'Priče nisu istinite'

Mlada zvijezda Barcelone i španjolske reprezentacije, Lamine Yamal, proslavila je ovog ljeta svoj 18. rođendan, no slavlje je ubrzo zasjenila kontroverza koja je privukla pažnju španjolske javnosti.

Na proslavi, kojoj je prisustvovalo oko 200 uzvanika, pojavili su se navodi da su kao konobari angažirane osobe s ahondroplazijom, što je izazvalo osudu udruga i pozive na istragu od strane španjolskih vlasti. Dodatno, španjolska manekenka Claudia Calvo tvrdila je da su za zabavu bile angažirane djevojke „određenih fizičkih karakteristika“, s honorarima koji su navodno iznosili i do 20 tisuća eura.

Yamal je dugo šutio, a onda je u razgovoru za španjolski program Resonancia de Corazón odlučio komentirati cijelu priču.

'Nisam bio ljut, više me sve to zabavljalo. Pokušali su sve obojiti u negativno svjetlo, ali ništa od tih priča nije bilo istina,' rekao je Yamal, dodavši da optužbe o odabiru djevojaka ili konobara ne stoje.

Dok udruge i aktivisti i dalje razmatraju moguće pravne korake, mladi napadač brzo se vratio nogometu. Za Barcelonu je u prva tri kola La Lige postigao dva gola, a u dresu Španjolske dodao još tri asistencije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo protiv Bugarske i Turske.

U međuvremenu, Yamal je i privatno u fokusu javnosti potvrdio je vezu s 25-godišnjom argentinskom repericom Nicki Nicole, koja je također bila među uzvanicima na njegovom rođendanu.

Unatoč neugodnim naslovnicama, čini se da mladi napadač najviše odgovara na terenu gdje je već sada jedan od ključnih aduta Barcelone i španjolske reprezentacije.

