Hoće li Hajduk konačno dobiti krila? Sjajne vijesti za Garciju: Veliko pojačanje spremno za Varaždin

Nakon reprezentativne pauze ponovno kreće HNL ludnica u kojoj Hajduk stiže na gostovanje kod Varaždina.

Gonzalo Garcia naporno je sa svojim pomoćnicima radio za vrijeme stanke ne bi li što bolje uklopio pridošla španjolska pojačanja, no iako oni najvjerojatnije neće biti spremni za ovu utakmicu treneru Hajduka vraća se jedno drugo veliko pojačanje.

Kako piše Dalmatinski portal, Ante Rebić konkurira za utakmicu u subotu te bi trebao zaigrati uz Livaju.

Krilni napadač se ozlijedio uoči utakmice u Osijeku u kojoj je trebao startati u vrhu napada uz Marka Livaju. U pitanju je bila ruptura mišića oko prepone, a predviđala se pauza od dva tjedna, odnosno najavljivalo se kako će biti spreman baš za utakmicu protiv Varaždina.

Izvan pogona već neko vrijeme je i Zvonimir Šarlija. Njegov oporavak ide u dobrom smjeru, a optimistične najave sugeriraju da bi mogao biti spreman za derbi protiv Dinama koji je na rasporedu 20. rujna na Poljudu.

