Trener Tottenhama traži revoluciju u Premier ligi: 'Vrijeme je za time out'

Menadžer engleskog nogometnog premierligaša Tottenhama Danac Thomas Frank predložio je uvođenje "time outa" za vrijeme utakmica.

"Uveo bi "time out" u svakom poluvremenu. Iz trenerske perspektive, mislim da bi bilo lijepo imati priliku tijekom utakmice razgovarati s igračima i moći nešto prilagoditi," kazao je 51 godišnji Danac u razgovoru za Bet MGM.

Treneri trenutno ne smiju tražiti službeni time out, već upute prenose vičući s aut-linije.

Frank je ovoga ljeta pruzeo Tottenham nakon što je sedam godina vodio Brentford, a prije toga i Brondby i mlađe uzraste danske reprezentacije.

Nakon prva tri kola Tottenham se nalazi na četvtom mjestu sa šest bodova, tri manje od vodećeg Liverpoola.

