Trener Tottenhama traži revoluciju u Premier ligi: 'Vrijeme je za time out'
Nakon prva tri kola Tottenham se nalazi na četvtom mjestu
Menadžer engleskog nogometnog premierligaša Tottenhama Danac Thomas Frank predložio je uvođenje "time outa" za vrijeme utakmica.
"Uveo bi "time out" u svakom poluvremenu. Iz trenerske perspektive, mislim da bi bilo lijepo imati priliku tijekom utakmice razgovarati s igračima i moći nešto prilagoditi," kazao je 51 godišnji Danac u razgovoru za Bet MGM.
Treneri trenutno ne smiju tražiti službeni time out, već upute prenose vičući s aut-linije.
Frank je ovoga ljeta pruzeo Tottenham nakon što je sedam godina vodio Brentford, a prije toga i Brondby i mlađe uzraste danske reprezentacije.
