Srbija bježi iz Beograda: Ključna utakmica s Albanijom u gradu u blizini Kosova?

Nogometni savez Srbije zatražio je od UEFA-e da se kvalifikacijski susret protiv Albanije (11. listopada) umjesto na stadionu Rajko Mitić igra u Leskovcu.

Zahtjev je stigao nakon poraza od Engleske (0:5), kada je gotovo 40.000 navijača skandiralo protiv predsjednika Aleksandra Vučića i izbornika Dragana Stojkovića. U Savezu tvrde za Tanjug da Leskovac nudi „mirniju atmosferu i podršku“, dok dio javnosti odluku vidi kao pokušaj kontrole navijača.

Sve o kvalifikacijama za SP čitajte na portalu Net.hr!

Utakmica je ključna za Srbiju koja zaostaje bod za Albanijom, a UEFA će uskoro donijeti konačnu odluku o mjestu odigravanja.

POGLEDAJTE VIDEO: Prvi klub iz Hrvatske koji je posjetio novog Papu: Pomogao je i Zlatko Dalić, a evo što je Sveti Otac dobio na poklon