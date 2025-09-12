Neobičan slučaj u La Ligi: FIFA dozvolila baskijskom klubu transfer izvan prijelaznog roka

Aymeric Laporte ponovno će nositi dres Athletic Bilbaa nakon što je FIFA iznimno odobrila njegov transfer iz saudijskog Al-Nassra. Španjolski branič vraća se u klub u kojem je započeo profesionalnu karijeru i potpisao trogodišnji ugovor.

Uspjela žalba

Athletic je još početkom rujna uložio žalbu svjetskoj nogometnoj federaciji, nakon što je FIFA prvotno odbila registraciju igrača izvan standardnog prijelaznog roka. No, u četvrtak je stigla službena potvrda, FIFA je dala zeleno svjetlo i omogućila španjolskoj federaciji da ishoduje međunarodni certifikat prijelaza.

'FIFA je autorizirala RFEF da zatraži International Transfer Certificate od Saudijske federacije. Nakon što se proces dovrši, Laporte će biti registriran kao igrač Athletic Cluba', objavljeno je na službenim stranicama baskijskog kluba.

ℹ️ Official statement about Aymeric Laporte.



FIFA has granted authorisation to request the player's international transfer certificiate (ITC).



Once this ITC has been processed, Aymeric Laporte will be able to register with Athletic Club.#AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@Athletic_en) September 11, 2025

Iskusni reprezentativac vraća se kući

Laporte je prošao kroz omladinski pogon Bilbaa, debitirao 2012. i do 2018. skupio 222 nastupa i 10 pogodaka za „Lavove“. Nakon toga pridružio se Manchester Cityju, gdje je osvojio 13 velikih trofeja pod vodstvom Pepa Guardiole, a prošle godine prešao je u Al-Nassr.

Povratkom u Bilbao iskusni 30-godišnji stoper ostvario je želju da ponovno zaigra u svom rodnom klubu. Debi bi mogao imati već u subotu protiv Alavesa u La Ligi, dok Athletic tri dana kasnije otvara i grupnu fazu Lige prvaka protiv Arsenala na San Mamesu.

