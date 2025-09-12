Hoće li se 'Special One' vratiti? Mourinho prva zamjena za posrnulog trenera u Londonu!

Graham Potter došao je na klupu West Hama s idejom da stabilizira momčad i gradi novu prepoznatljivu igru. Međutim, samo sedam mjeseci kasnije, njegova pozicija ozbiljno je uzdrmana. Slab ulazak u sezonu, uz poraze 3:0 od Sunderlanda i čak 5:1 kod kuće protiv Chelseaja, izazvao je nezadovoljstvo navijača i doveo u pitanje njegov autoritet u svlačionici.

Iako je uvjerljiva pobjeda 3:0 protiv Nottingham Forest privremeno smirila situaciju, brojni insajderi smatraju da će Potter biti pod novim pritiskom već nakon iduće utakmice protiv Tottenhama. Uprava West Hama, svjesna moguće eskalacije, navodno je već započela diskretne razgovore o potencijalnim nasljednicima.

U tom kontekstu sve se češće spominje ime Josea Mourinha. „Specijalni“ je već duže vrijeme zainteresiran za povratak u Englesku, a sama činjenica da i dalje posjeduje kuću u Londonu dodatno potpiruje glasine. Chelsea, Arsenal i Tottenham teško da će mu otvoriti vrata, ali West Ham bi mogao biti realna opcija.

Mourinho iza sebe ima impresivan CV: dva naslova Premier lige s Chelseajem, europski trofej s Manchester Unitedom, kao i iskustvo vođenja Tottenhama. Upravo zbog toga, mnogi ga vide kao idealnog kandidata za klupu Hammersa ukoliko Potter ne uspije preokrenuti sezonu.

Uz Mourinha, kao potencijalno ime u kombinacijama spominje se i Frank Lampard. Aktualni trener Coventry Cityja ima čvrste obiteljske veze s West Hamom, a unatoč promjenjivoj trenerskoj karijeri, i dalje uživa određeni ugled u engleskom nogometu.

Pogledajte video: Livaković se sprema za debi: 'Moji su ciljevi uvijek visoki, tako će biti i ovdje'