Bennacer će moći igrati za Dinamo u Europi, ali samo ako se prije toga dogodi nešto loše

Ismaël Bennacer stigao je u Dinamo u samoj završnici prijelaznog roka na posudbu iz talijanskog velikana Milana. Došao je slavni alžirski veznjak na Maksimir nakon što je poslana lista igrača koji će igrati za Plave u europskoj ligi i ona se nije mogala naknadno promijeniti pa je Bennacer ostao bez prava igranja u Europi za Plave, no sada je doneseno jedno pravilo koje će to možda promijeniti.

Naime, UEFA je donijela pravilo da svaka ekipa može naknadno prijaviti jednog igrača, ali samo ako neki od nogometaša koji je na listi doživi dugotrajnu ozljedu ili bolest do šestog kola grupne faze.

“Izvršni odbor odobrio je amandman za UEFA-ina muška klupska natjecanja u sezoni 2025./26. koji se tiče privremene zamjene maksimalno jednog igrača u polju s dugotrajnom ozljedom ili bolesti tijekom ligaške faze, i to do 6. kola. Razlog leži u osiguravanju toga da popisi ne budu nepošteno smanjeni, ali i da se igrače zaštiti od dodatnog napora i pritiska”, navedeno je u službenom priopćenju.

To se pravilo ne odnosi na vratare i omladinsku kaznu, a znači da bi Dinamo mogao registrirati Bennacera. ali samo ako se dogodi nešto vrlo loše jednom od nogometaša koji su već na listi.

