Pazite tko je čestitao rođendan Luki Modriću: 'Nisam ovo očekivao'

Luka Modrić proslavio je u utorak 9. rujna, dan nakon utakmice Hrvatske i Crne Gore, 40. rođendan.

Modrić je odmah nakon utakmice s Crnom gorom proslavio rođendan s reprezentacijom u svlačionici, a novo slavlje dočekalo ga je kada se vratio u Italiju, gdje igra za Milan.

Milan ga je prvo iznenadio s tortom, a u petak je objavljen i video na kojemu se vidi da su Luki rođendan čestitale sportske legende.

Prvo je stigla čestitka od Modrićevog trenera u Realu i legende Milana Carla Ancelottija, potom od slavnog napadača Zlatana Ibrahimovića i veznjaka Kake. Nakon njih čestitao mu je Novak Đoković te potom vozač Formule 1 Carlos Seinz Jr. i njegova obitelj.

"Nisam ovo očekivao, hvala za ovo prekrasno iznenađenje. Svi su legende nogometa i sporta, s nekima sam igrao, a s nekima imam sjajne uspomene i na kraju, ono najvažnije, moja obitelj. Jako sam zahvalan za sve što radite za mene otkako sam stigao u Milan. Hvala", rekao je Luka.

