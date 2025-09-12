Trener Liverpoola otkrio plan za rekordno pojačanje: 'Navijači moraju biti strpljivi'

Trener Liverpoola Arne Slot izjavio je u petak da će pažljivo dozirati minutažu švedskom golgeteru Alexanderu Isaku (25), koji je u završnici ljetnog prijelaznog roka stigao na Anfield.

'Nismo ga doveli na dva tjedna, on će s nama biti sljedećih šest godina. Vjerujem da to naši navijači razumiju', kazao je Slot. Transfer Isaka koštao je "Redse" 145 milijuna eura, koliko su na ime odštete platili Newcastleu.

Isak je zbog inzistiranja na odlasku iz Newcastlea većinu ljetnih priprema samostalno trenirao. Klupska sezona za njega je završila krajem svibnja i prvu nastup u novoj nogometnoj sezoni imao je prije četiri dana, kada je u kvalifikacijama za SP 2026. odigrao 18 minuta za švedsku reprezentaciju u gostujućem porazu 0-2 kod Kosova. Slot je pohvalio švedskog izbornika Jona Dahla Tomassona, jer je bio obziran prema Isaku.

"Imamo gusti raspored, čeka nas puno utakmica, a za treninge ćemo imati malo vremena. Isak je propustio ljetne pripreme, nedostaje mu tri mjeseca timskog rada. Zato nemojte očekivati da će na svakoj utakmici igrati 90 minuta. Morat ćemo postupno mu povećavati minutažu", pojasnio je trener Liverpoola.

Branitelji naslova imaju maksimalni učinak nakon tri kola nove sezone Premier lige, a u nedjelju gostuju kod Burnleyja.

