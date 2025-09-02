možda su /

Srpski agenti u središtu rekordnog transfera: Evo tko stoji iza svega

Foto: Profimedia

Liverpool je tako osigurao napadača koji je već dokazao kvalitetu u Premier ligi...

2.9.2025.
11:34
Sportski.net
Profimedia
Alexander Isak posljednjeg dana prijelaznog roka postao je najskuplje pojačanje u povijesti Liverpoola, transfer iz Newcastlea vrijedan 150 milijuna eura šokirao je nogometni svijet.

Iza megatransfera stoji agencija Universal Twenty Two i utjecajni agent Vlado Lemić iz Banje Luke, zajedno s bratom Zoranom i bivšim srpskim reprezentativcem Slobodanom Rajkovićem. Lemić je godinama aktivan u vrhunskom nogometu, s bogatom poviješću velikih transfera, uključujući Luke Modrića, Branislava Ivanovića i Nemanju Matića, te suradnju s klubovima poput Chelseaja.

Liverpool je tako osigurao napadača koji je već dokazao kvalitetu u Premier ligi, dok Isak postaje novi simbol klupskog rekorda i jedan od najskupljih nogometaša na svijetu.

