Srpski agenti u središtu rekordnog transfera: Evo tko stoji iza svega

Alexander Isak posljednjeg dana prijelaznog roka postao je najskuplje pojačanje u povijesti Liverpoola, transfer iz Newcastlea vrijedan 150 milijuna eura šokirao je nogometni svijet.

Iza megatransfera stoji agencija Universal Twenty Two i utjecajni agent Vlado Lemić iz Banje Luke, zajedno s bratom Zoranom i bivšim srpskim reprezentativcem Slobodanom Rajkovićem. Lemić je godinama aktivan u vrhunskom nogometu, s bogatom poviješću velikih transfera, uključujući Luke Modrića, Branislava Ivanovića i Nemanju Matića, te suradnju s klubovima poput Chelseaja.

Liverpool je tako osigurao napadača koji je već dokazao kvalitetu u Premier ligi, dok Isak postaje novi simbol klupskog rekorda i jedan od najskupljih nogometaša na svijetu.

