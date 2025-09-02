KONFERENCIJSKA LIGA /

Superračunalo Rijeci daje gotovo jednake šanse kao i Dinamu za prolaz

Superračunalo Rijeci daje gotovo jednake šanse kao i Dinamu za prolaz
Foto: Nel Pavletic/pixsell

Optino Superračunalo dalo je svoj sud o Konferencijskoj ligi, odnosno šanse pojedinih ekipa

2.9.2025.
9:59
Sportski.net
Nel Pavletic/pixsell
Rijeka će u Konferencijskoj ligi kao domaćin igrati na Rujevici protiv praške Sparte, slovenskog Celja i ciparskog AEK-a iz Larnake, a gostovat će kod ukrajinskog Šahtara, gibraltarskog Lincoln Red Impsa i armenskog Noaha.

Optino Superračunalo dalo je svoj sud o Konferencijskoj ligi, odnosno šanse pojedinih ekipa. Rijeka stoji vrlo dobro, očekivani bodovi su na 8,5 što im daje dobre šanse za prolaz dalje. Za prvo mjesto ligaške faze Rijekine šanse su na 1 posto, za top 8 poziciju kojom bi se izbjegla Playoff faze, Rijekine šanse se cijene na 18 posto dok su izgledi najveći da će Rijeka završiti između 9. i 24. mjesta, čak 56 posto.

 

 

Da će Rijeka završiti van 24 poziciji i ispasti nakon ligaške faze, šanse su 26 posto. Najbolje stoji Crystal Palace koji ima samo 0.3 posto šanse da će ispasti, čak 87,6 da će biti u 8 i 34,1 posto šanse da će biti prvi. Mostarski Zrinjski stoji dosta lošije od Rijeke. Šanse za ispadanje su 47,4 posto. 

Sve o HNK Rijeci čitajte na portalu Net.hr.

Slične su i za Playoff rundu (9.-24. mjesto), 47 posto dok su šanse za top 8 poziciju 5,7 posto.

 

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo i Rijeka saznali protivnike u eurokupovima: Moglo bi biti svega

Hnk RijekaKonferencijska Liga
