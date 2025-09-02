PUT NA SJEVER /

Pred rujansku akciju Dalić se više bavio politikom, a ovo bi ga moglo zabrinuti

Foto: Igor Soban/pixsell

Zlatko Dalić, osim političko-#obiteljskih problema, muku muči s ozljedama

2.9.2025.
11:16
Dominik Franculić
Igor Soban/pixsell
Hrvatska nogometna reprezentacija priprema se za dvije rujanske utakmice koje bi ih mogle dovesti još jedan veliki korak bliže Svjetskom prvenstvu 2026. Hrvatskoj u petak slijedi daleko gostovanje na Farskim Otocima, a u ponedjeljak domaća utakmica u Zagrebu protiv Crne Gore Roberta Prosinečkog.

Zlatko Dalić, osim političko-#obiteljskih problema, muku muči s ozljedama. Otpali su mu Gvardiol, Kovačić, te oba desna beka, Juranović i Stanišić. Nije potpuno jasno kako će izgledati sastav protiv Farskih Otoka, a osim ozljeda, Dalića može namučiti činjenica da su brojni prvotimci u fazi adaptacije nakon što su mijenjali klubove u ljetnom prijelaznom roku, takvih igrača s popisa je čak 10.

Braniči čekaju svoje mjesto pod suncem

Dominik Livaković prije samo nekoliko sati službeno je potpisao za Gironu nakon što je na početku sezone u Feneru bio na klupi da bi na posljednje dvije utakmice ipak branio. I dvije njegove zamjene su također mijenjale svoj klub. Ivica Ivušić potpisao je za Hajduk, a Dominik Kotarski za Kopenhagen. U obrani su na novoj destinaciji Duje Ćaleta-Car, Martin Erlić i Borna Sosa.

Ćaleta-Car je stigao u Sociedad, u prvom i trećem kolu španjolskog prvenstva je igrao u prvom sastavu, a drugo kolo protiv Espanyola je proveo na klupi. Martin Erlić je u Midtjyllandu također malo na klupi, malo u prvom sastavu dok je Sosa u Palaceu uglavnom na klupi, dobio je priliku tek u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu protiv Fredrikstada i 12 minuta u Community Shieldu protiv Liverpoola. Dakle, na debi u Premier ligi još čeka.

Težak početak za Baturinu; Sučić i Ivanović se snalaze

Motor i srce reprezentacije nakon 13 godina preselilo je u novi klub. Modrić je u Milanu odmah postao ključan igrač i tu većih problema s adaptacijom neće biti. Takvih problema bi mogao imati Martin Baturina koji je u Comu u prva dva kola Serie A odigrao tek 10 minuta plus još 9 u kup-utakmici protiv Südtirola. 

Njegov bivši suigrač iz Dinama Petar Sučić je odmah instaliran u prvu momčad Intera. U prvom je kolu upisao asistenciju i dobio pohvale u Italiji, ali druga utakmica protiv Udinesea nije bila niti blizu tako uspješna. Od napadača, klub je mijenjao Franjo Ivanović koji je prešao u Benficu. Zabio je odmah na debiju Nici, a dodao je i gol Tondeli u portugalskom prvenstvu. Solidan početak, ali čini se da Bruno Lage još traži način kako uklopiti njega i Pavlidisa.

Nabrojanih 10 igrača sigurno je svoje brige iz novih klubova ponijelo na okupljanje reprezentacije i vidjet ćemo kako će ih u sastav uklopiti Zlatko Dalić. Pitanja je puno i mogli bi vidjeti jako puno rotacija.

Hrvatska Nogmetna ReprezentacijaKvalifikacija Za Sp
najčitanije
