Nekoć najveći svjetski talent progovorio o borbi s mentalnim zdravljem: 'Kada će biti bolje?'

Nogomet je pun priča o mladim čudima koja nisu uspjela dosegnuti visine koje su im predviđali. Imali smo primjere poput Karamoka Dembelea, Hachima Mastoura ili Alena Halilovića, a sličan put proživljava i Youssoufa Moukoko.

Njemački napadač, koji je s nevjerojatnih 141 golom u 88 utakmica dominirao mlađim kategorijama Borussije Dortmund, dugo je slovio kao buduća superzvijezda. No, njegov uspon zaustavile su glasine da je koristio lažnu dokumentaciju o godinama. Neki su tvrdili da je zapravo četiri godine stariji od službenog datuma rođenja.

Iako nikada ništa nije dokazano, optužbe su ostavile dubok trag. Kritike su ga pratile na svakom koraku, a njegova reputacija naglo je pala u trenutku kada je trebao potvrditi status novog velikog imena Bundeslige.

Ovog ljeta Moukoko je završio devetogodišnji boravak u Dortmundu. Nakon posudbe u Nici, preselio se u Kopenhagen za pet milijuna eura, gdje pokušava oživjeti karijeru i povratiti samopouzdanje. U Danskoj je zasad postigao tri gola u 12 nastupa, ali ono što je još važnije, počeo je otvoreno govoriti o problemima koje je nosio u sebi.

'Plakao sam i pitao se: ‘Kako da izađem iz ovoga? Kada će biti bolje?’ Ljudi često kažu da je sve u redu, ali nije. Htio sam govoriti o tome. Ponekad moraš naučiti tražiti pomoć,' izjavio je za TV2.

Dodao je i da ga je iznenadilo koliko daleko neki ljudi idu radi pažnje: 'Neki su nevjerojatno pohlepni. Možda ću jednog dana snimiti dokumentarac i ispričati cijelu priču.'

Moukoko je primjer koliko težak teret mogu nositi mladi nogometaši kada očekivanja prerastu realnost. Njegova borba s mentalnim zdravljem pokazuje drugu, često skrivenu stranu profesionalnog sporta.

